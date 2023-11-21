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https://sputnikarabic.ae/20231121/مقتل-صحفيين-اثنين-جراء-استهدافهما-بقصف-إسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083341369.html
مقتل صحفيين اثنين ومرافقهما جراء استهدافهم بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان
مقتل صحفيين اثنين ومرافقهما جراء استهدافهم بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان
أعلنت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن مقتل صحفيين اثنين ومدني آخر جراء قصف إسرائيلي في مثلث طيرحرفا جنوبي لبنان. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T10:18+0000
2023-11-21T11:17+0000
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وذكر رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين" غسان بن جدو، أن "طيران الاحتلال استهدف الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري والمرافق معهما بشكل مباشر ومتعمد".وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، مقتل مواطنة لبنانية وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: "بنجاة عدد من الأطفال أحفاد الشهيدة لائقة سرحان كانوا في المنزل الذي قصفه العدو الصهيوني في بلدة كفركلا والذي أدى أيضا إلى جرح شقيقتهم آلاء".يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الدفاع-المدني-اللبناني-مقتل-مواطنة-وإصابة-اثنين-في-قصف-إسرائيلي-يستهدف-بلدة-كفركلا-جنوبي-البلاد-1083341167.html
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رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, لبنان
رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, لبنان

مقتل صحفيين اثنين ومرافقهما جراء استهدافهم بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

10:18 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 21.11.2023)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلنت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن مقتل صحفيين اثنين ومدني آخر جراء قصف إسرائيلي في مثلث طيرحرفا جنوبي لبنان.
وذكر رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين" غسان بن جدو، أن "طيران الاحتلال استهدف الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري والمرافق معهما بشكل مباشر ومتعمد".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، مقتل مواطنة لبنانية وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: "بنجاة عدد من الأطفال أحفاد الشهيدة لائقة سرحان كانوا في المنزل الذي قصفه العدو الصهيوني في بلدة كفركلا والذي أدى أيضا إلى جرح شقيقتهم آلاء".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم أيضا، "استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي جنوبي البلاد بالأسلحة المناسبة"، وقال الحزب، في بيان له، إنه "حقق إصابات مباشرة داخل الموقع"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لـ"حزب الله" بما فيها بنية عسكرية.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
الدفاع المدني اللبناني: مقتل مواطنة وإصابة اثنين في قصف إسرائيلي يستهدف بلدة كفركلا جنوبي البلاد
10:10 GMT
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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