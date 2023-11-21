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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/سو-34-روسية-تدمر-مواقع-أوكرانية-بضربات-متناهية-الدقة-فيديو-1083347062.html
"سو-34" روسية تدمر مواقع أوكرانية بضربات متناهية الدقة... فيديو
"سو-34" روسية تدمر مواقع أوكرانية بضربات متناهية الدقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام طواقم طائرات روسية من طراز "سو-34" بتدمير مواقع أوكرانية محصنة على محور جنوب دونيتسك. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T14:22+0000
2023-11-21T14:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الروسية بالتعاون مع المدفعية دمرت عدة مواقع أوكرانية محصنة وحيدت المئات من الجنود الأوكرانيين.ويظهر في الفيديو كيف تصيب ضربات المقاتلة الروسية "سو-34" أهدافها بدقة عالية، حيث أنها تناور بعد تنفيذ كل ضربة وتبتعد عن الموقع. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "فوستوك" دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 72 و79 المجوقلة الأوكرانية في 118 منطقة في منطقة العمليات العسكرية.و️أوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

"سو-34" روسية تدمر مواقع أوكرانية بضربات متناهية الدقة... فيديو

14:22 GMT 21.11.2023
© Sputnik . maya mashatinaسوخوي سو 34
سوخوي سو 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . maya mashatina
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام طواقم طائرات روسية من طراز "سو-34" بتدمير مواقع أوكرانية محصنة على محور جنوب دونيتسك.
وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الروسية بالتعاون مع المدفعية دمرت عدة مواقع أوكرانية محصنة وحيدت المئات من الجنود الأوكرانيين.
ويظهر في الفيديو كيف تصيب ضربات المقاتلة الروسية "سو-34" أهدافها بدقة عالية، حيث أنها تناور بعد تنفيذ كل ضربة وتبتعد عن الموقع.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "فوستوك" دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 72 و79 المجوقلة الأوكرانية في 118 منطقة في منطقة العمليات العسكرية.
و️أوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.
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