https://sputnikarabic.ae/20231121/نتنياهو-يقول-خلال-مجلس-الوزراء-إن-سيتم-إطلاق-سراح-المحتجزين-على-مراحل-1083359228.html
نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء: سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل
نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء: سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء إنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T20:17+0000
2023-11-21T20:17+0000
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وتابع، اليوم الثلاثاء: "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح، والحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا".وتابع: "الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل ولكن لن نستكين إلا بتحقق النصر الكامل وطلبت تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحسين ظروف الاتفاق وقد حصل ذلك فعلا".ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "سنواصل القتال في غزة بكل قوتنا بعد نهاية مرحلة صفقة الرهائن، والاتفاق هو الخطوة الأولى لإعادة جميع الرهائن والعمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق بشأن المحتجزين".
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء: سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل
20:17 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 20:27 GMT 21.11.2023)
يتبع
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء إنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل.
وتابع، اليوم الثلاثاء: "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".
وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح، والحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا".
وقال نتنياهو: "استعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك".
وتابع: "الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل ولكن لن نستكين إلا بتحقق النصر الكامل وطلبت تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحسين ظروف الاتفاق وقد حصل ذلك فعلا".
ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "سنواصل القتال في غزة بكل قوتنا بعد نهاية مرحلة صفقة الرهائن، والاتفاق هو الخطوة الأولى لإعادة جميع الرهائن والعمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق بشأن المحتجزين".