https://sputnikarabic.ae/20231121/يونيسيف-تحتفل-بأبطال-حقوق-الطفل-في-ليبيا-في-اليوم-العالمي-للطفل-1083360693.html

"يونيسيف" تحتفل بأبطال حقوق الطفل في ليبيا في اليوم العالمي للطفل

"يونيسيف" تحتفل بأبطال حقوق الطفل في ليبيا في اليوم العالمي للطفل

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في اليوم العالمي للطفل إلى السلام لكل طفل في العالم، واحتفلت في هذا العام بأبطال حقوق الطفل الذين قدموا رعاية للأطفال... 21.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-21T23:24+0000

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وأكدت "يونيسيف" أن اليوم العالمي للطفل يعتبر الأكثر أهمية في العالم، وشددت على ضرورة تكريس كل الجهود من أجل الأطفال وحماية حقوقهم وتطويرها.وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، صرح ميكيلي سيرفادي ممثل اليونيسيف في ليبيا أن اتفاقية حقوق الطفل لا تمثل وثيقة قديمة للبالغين، بل هي النور الذي يرشدهم نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى أنها الوعد الذي قُطع للأطفال قبل أربعة وثلاثين عاماً.وعبّر عن امتنانه للحكومة الليبية لتقديمها مؤخراً التقرير الوطني إلى لجنة حقوق الطفل، وأشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية الطفل.وأكد أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به من قبل "يونيسيف"، مشدداً على ضرورة تعزيز السياسات والقوانين والخدمات الجيدة للأطفال، مثل السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية، وإصلاح القوى العاملة في الخدمة الاجتماعية، وتوفير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة.

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