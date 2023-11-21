https://sputnikarabic.ae/20231121/يونيسيف-تحتفل-بأبطال-حقوق-الطفل-في-ليبيا-في-اليوم-العالمي-للطفل-1083360693.html
"يونيسيف" تحتفل بأبطال حقوق الطفل في ليبيا في اليوم العالمي للطفل
"يونيسيف" تحتفل بأبطال حقوق الطفل في ليبيا في اليوم العالمي للطفل
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في اليوم العالمي للطفل إلى السلام لكل طفل في العالم، واحتفلت في هذا العام بأبطال حقوق الطفل الذين قدموا رعاية للأطفال... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T23:24+0000
2023-11-21T23:24+0000
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وأكدت "يونيسيف" أن اليوم العالمي للطفل يعتبر الأكثر أهمية في العالم، وشددت على ضرورة تكريس كل الجهود من أجل الأطفال وحماية حقوقهم وتطويرها.وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، صرح ميكيلي سيرفادي ممثل اليونيسيف في ليبيا أن اتفاقية حقوق الطفل لا تمثل وثيقة قديمة للبالغين، بل هي النور الذي يرشدهم نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى أنها الوعد الذي قُطع للأطفال قبل أربعة وثلاثين عاماً.وعبّر عن امتنانه للحكومة الليبية لتقديمها مؤخراً التقرير الوطني إلى لجنة حقوق الطفل، وأشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية الطفل.وأكد أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به من قبل "يونيسيف"، مشدداً على ضرورة تعزيز السياسات والقوانين والخدمات الجيدة للأطفال، مثل السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية، وإصلاح القوى العاملة في الخدمة الاجتماعية، وتوفير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة.
https://sputnikarabic.ae/20191022/مقتل-7-أطفال-وإصابة-العشرات-مع-استمرار-العنف-في-ليبيا-1043212402.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليونيسيف, منظمة اليونيسيف, أخبار ليبيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
اليونيسيف, منظمة اليونيسيف, أخبار ليبيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
"يونيسيف" تحتفل بأبطال حقوق الطفل في ليبيا في اليوم العالمي للطفل
23:24 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 23:25 GMT 21.11.2023)
حصري
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في اليوم العالمي للطفل إلى السلام لكل طفل في العالم، واحتفلت في هذا العام بأبطال حقوق الطفل الذين قدموا رعاية للأطفال في ليبيا.
وأكدت "يونيسيف" أن اليوم العالمي للطفل يعتبر الأكثر أهمية في العالم، وشددت على ضرورة تكريس كل الجهود من أجل الأطفال وحماية حقوقهم وتطويرها
.
22 أكتوبر 2019, 08:15 GMT
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك
"، صرح ميكيلي سيرفادي ممثل اليونيسيف في ليبيا أن اتفاقية حقوق الطفل لا تمثل وثيقة قديمة للبالغين، بل هي النور الذي يرشدهم نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى أنها الوعد الذي قُطع للأطفال قبل أربعة وثلاثين عاماً.
وعبّر عن امتنانه للحكومة الليبية لتقديمها مؤخراً التقرير الوطني إلى لجنة حقوق الطفل، وأشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية الطفل.
وأكد أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به من قبل "يونيسيف"، مشدداً على ضرورة تعزيز السياسات والقوانين والخدمات الجيدة للأطفال، مثل السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية، وإصلاح القوى العاملة في الخدمة الاجتماعية، وتوفير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة.