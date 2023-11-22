https://sputnikarabic.ae/20231122/أشخاص-عليهم-الابتعاد-عن-تناول-مشروب-البابونج-بحسب-الأطباء-1083377751.html

أشخاص عليهم الابتعاد عن تناول مشروب البابونج بحسب الأطباء

أشخاص عليهم الابتعاد عن تناول مشروب البابونج بحسب الأطباء

تمثل أزهار البابونج المجففة مصدرا للعديد من المستحضرات الطبية المفيدة لصحة الإنسان، وتعتبر من أقدم الأعشاب الطبية التي استخدمها البشر. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

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وتحتوي أزهار البابونج المجففة على مواد لها خصائص طبية مثل التربينويدات والفلافونيدات، التي تكون مفيدة في تخفيف الاضطرابات الجسدية والضغوط النفسية دون اللجوء إلى أدوية مهدئة للأعصاب، حسبما تشير "المكتبة الوطنية للطب" في الولايات المتحدة الأمريكية.أمراض يمكن علاجها باستخدام البابونج:كما تمتلك أزهار البابونج فوائد أخرى تتمثل في الزيوت العطرية الخاصة بها، التي تدخل في مستحضرات التجميل.وينمو البابونج في الحقول وعلى أطراف الأودية، ويسهم بشكل أساسي في تخفيف أعراض القلق والتوتر، حسبما تقول هيئة الغذاء والدواء السعودية.محاذير استخدام البابونجرغم فوائده الصحية الكثيرة، إلا أن هناك محاذير لاستخدامه من قبل بعض الأشخاص خاصة أولئك الذين يعانون من الحساسية للأزهار وحبوب الطلع، إضافة إلى النساء الحوامل.ويمكن أن يكون للبابونج تداخلات مع أدوية أخرى تؤدي إلى إبطال مفعولها أو إضعافه ومنها أدوية منع الحمل، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في فاعلية أدوية سيولة الدم بصورة قد تقود لحدوث نزيف.ويتم الحصول على البابونج مثل الأعشاب الأخرى بعد تجفيفه ولأنه لا يحتوي على الكافيين، فيمن استخدام شاي البابونج بأمان، حسبما ذكر مجلس الصحة الخليجي، الذي أوضح أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض وخاصة أمراض القلب.

https://sputnikarabic.ae/20220205/لماذا-شرب-شاي-البابونج-مفيد-10-فوائد-صحية-1058047870.html

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