عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231122/أشخاص-عليهم-الابتعاد-عن-تناول-مشروب-البابونج-بحسب-الأطباء-1083377751.html
أشخاص عليهم الابتعاد عن تناول مشروب البابونج بحسب الأطباء
أشخاص عليهم الابتعاد عن تناول مشروب البابونج بحسب الأطباء
تمثل أزهار البابونج المجففة مصدرا للعديد من المستحضرات الطبية المفيدة لصحة الإنسان، وتعتبر من أقدم الأعشاب الطبية التي استخدمها البشر. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T11:06+0000
2023-11-22T11:06+0000
مجتمع
الصحة
أخبار العالم الآن
الأخبار
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083378202_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_83cf3b1e96df9eea7c6e1b5ee09349c3.jpg
وتحتوي أزهار البابونج المجففة على مواد لها خصائص طبية مثل التربينويدات والفلافونيدات، التي تكون مفيدة في تخفيف الاضطرابات الجسدية والضغوط النفسية دون اللجوء إلى أدوية مهدئة للأعصاب، حسبما تشير "المكتبة الوطنية للطب" في الولايات المتحدة الأمريكية.أمراض يمكن علاجها باستخدام البابونج:كما تمتلك أزهار البابونج فوائد أخرى تتمثل في الزيوت العطرية الخاصة بها، التي تدخل في مستحضرات التجميل.وينمو البابونج في الحقول وعلى أطراف الأودية، ويسهم بشكل أساسي في تخفيف أعراض القلق والتوتر، حسبما تقول هيئة الغذاء والدواء السعودية.محاذير استخدام البابونجرغم فوائده الصحية الكثيرة، إلا أن هناك محاذير لاستخدامه من قبل بعض الأشخاص خاصة أولئك الذين يعانون من الحساسية للأزهار وحبوب الطلع، إضافة إلى النساء الحوامل.ويمكن أن يكون للبابونج تداخلات مع أدوية أخرى تؤدي إلى إبطال مفعولها أو إضعافه ومنها أدوية منع الحمل، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في فاعلية أدوية سيولة الدم بصورة قد تقود لحدوث نزيف.ويتم الحصول على البابونج مثل الأعشاب الأخرى بعد تجفيفه ولأنه لا يحتوي على الكافيين، فيمن استخدام شاي البابونج بأمان، حسبما ذكر مجلس الصحة الخليجي، الذي أوضح أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض وخاصة أمراض القلب.
https://sputnikarabic.ae/20220205/لماذا-شرب-شاي-البابونج-مفيد-10-فوائد-صحية-1058047870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083378202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c93b0ce748f5cc0dc18aa73cc6ba1a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات
الصحة, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات

أشخاص عليهم الابتعاد عن تناول مشروب البابونج بحسب الأطباء

11:06 GMT 22.11.2023
© Photo / Unsplash/ Irene Ivantsovaالبابونج
البابونج - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Photo / Unsplash/ Irene Ivantsova
تابعنا عبر
تمثل أزهار البابونج المجففة مصدرا للعديد من المستحضرات الطبية المفيدة لصحة الإنسان، وتعتبر من أقدم الأعشاب الطبية التي استخدمها البشر.
وتحتوي أزهار البابونج المجففة على مواد لها خصائص طبية مثل التربينويدات والفلافونيدات، التي تكون مفيدة في تخفيف الاضطرابات الجسدية والضغوط النفسية دون اللجوء إلى أدوية مهدئة للأعصاب، حسبما تشير "المكتبة الوطنية للطب" في الولايات المتحدة الأمريكية.
الشاي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
مجتمع
لماذا شرب شاي البابونج مفيد... 10 فوائد صحية
5 فبراير 2022, 08:28 GMT

أمراض يمكن علاجها باستخدام البابونج:

حمى القش.
الالتهابات.
التشنجات العضلية.
اضطرابات الدورة الشهرية.
الأرق.
القرحة.
الجروح.
اضطرابات الجهاز الهضمي.
آلام الروماتيزم.
البواسير.
كما تمتلك أزهار البابونج فوائد أخرى تتمثل في الزيوت العطرية الخاصة بها، التي تدخل في مستحضرات التجميل.
وينمو البابونج في الحقول وعلى أطراف الأودية، ويسهم بشكل أساسي في تخفيف أعراض القلق والتوتر، حسبما تقول هيئة الغذاء والدواء السعودية.

محاذير استخدام البابونج

رغم فوائده الصحية الكثيرة، إلا أن هناك محاذير لاستخدامه من قبل بعض الأشخاص خاصة أولئك الذين يعانون من الحساسية للأزهار وحبوب الطلع، إضافة إلى النساء الحوامل.
ويمكن أن يكون للبابونج تداخلات مع أدوية أخرى تؤدي إلى إبطال مفعولها أو إضعافه ومنها أدوية منع الحمل، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في فاعلية أدوية سيولة الدم بصورة قد تقود لحدوث نزيف.
ويتم الحصول على البابونج مثل الأعشاب الأخرى بعد تجفيفه ولأنه لا يحتوي على الكافيين، فيمن استخدام شاي البابونج بأمان، حسبما ذكر مجلس الصحة الخليجي، الذي أوضح أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض وخاصة أمراض القلب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала