https://sputnikarabic.ae/20231122/الآلاف-من-40-جنسية-يبحرون-إلى-غزة-للاحتجاج-على-يقوم-به-الجيش-الإسرائيلي-1083366445.html

الآلاف من 40 جنسية يبحرون إلى غزة للاحتجاج على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي

الآلاف من 40 جنسية يبحرون إلى غزة للاحتجاج على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي

أشارت وسائل إعلام تركية، إلى مشاركة آلاف الأشخاص من العالم ضمن أسطول بحري مكون من ألف قارب للوصول إلى غزة عن طريق البحر، للاحتجاج على ما يقوم به الجيش... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T07:57+0000

2023-11-22T07:57+0000

2023-11-22T07:59+0000

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نقل موقع "صحيفة تركيا"، أن "4500 شخص يحملون جوازات سفر لـ40 دولة سيشاركون ضمن أسطول سيتجه إلى غزة"، وقال، فولكان أوكجو، الذي ينظم الجزء الخاص بتركيا من رحلة القوارب، للموقع: "سنتوقف عند قبرص ونقوم بتوفير الإمدادات اللازمة. وجهتنا بعد قبرص ستكون ميناء "أشتود" الإسرائيلي. هذا رد فعل وعصيان مدني ضد المذبحة اللا إنسانية التي ترتكبها إسرائيل".وتابع أوكجو، بالقول: "العديد من المشاركين اصطحبوا أزواجهم وأطفالهم معهم على متن القوارب، التي انطلقت من مختلف دول ومدن العالم إلى غزة، ومن بين هؤلاء الأشخاص سياسيون ورجال أعمال وكتاب ومحامون وأكاديميون، ونحن ندرك التحديات الخطيرة التي تنتظرنا في هذه المرحلة".وذكر أوكجو أن "المتظاهرين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، أنفقوا ما متوسطه 400 ألف ليرة تركية للمشاركة".وأشار أوكجو إلى أن "الأسطول سيغادر تركيا، في 23 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، وأن السفن المشاركة ستحمل أعلام أمريكا وبريطانيا ولوكسمبورغ وروسيا وألمانيا وبولندا وإسبانيا والعديد من البلدان الأخرى، ولن يكون أمام النظام الصهيوني أي فرصة لمحاولة تكرار الجنون الذي مارسه ضد سفينة "مافي مرمرة"، بحسب قوله.

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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى