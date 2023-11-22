https://sputnikarabic.ae/20231122/الآلاف-من-40-جنسية-يبحرون-إلى-غزة-للاحتجاج-على-يقوم-به-الجيش-الإسرائيلي-1083366445.html
الآلاف من 40 جنسية يبحرون إلى غزة للاحتجاج على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي
الآلاف من 40 جنسية يبحرون إلى غزة للاحتجاج على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي
أشارت وسائل إعلام تركية، إلى مشاركة آلاف الأشخاص من العالم ضمن أسطول بحري مكون من ألف قارب للوصول إلى غزة عن طريق البحر، للاحتجاج على ما يقوم به الجيش... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T07:57+0000
2023-11-22T07:57+0000
2023-11-22T07:59+0000
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نقل موقع "صحيفة تركيا"، أن "4500 شخص يحملون جوازات سفر لـ40 دولة سيشاركون ضمن أسطول سيتجه إلى غزة"، وقال، فولكان أوكجو، الذي ينظم الجزء الخاص بتركيا من رحلة القوارب، للموقع: "سنتوقف عند قبرص ونقوم بتوفير الإمدادات اللازمة. وجهتنا بعد قبرص ستكون ميناء "أشتود" الإسرائيلي. هذا رد فعل وعصيان مدني ضد المذبحة اللا إنسانية التي ترتكبها إسرائيل".وتابع أوكجو، بالقول: "العديد من المشاركين اصطحبوا أزواجهم وأطفالهم معهم على متن القوارب، التي انطلقت من مختلف دول ومدن العالم إلى غزة، ومن بين هؤلاء الأشخاص سياسيون ورجال أعمال وكتاب ومحامون وأكاديميون، ونحن ندرك التحديات الخطيرة التي تنتظرنا في هذه المرحلة".وذكر أوكجو أن "المتظاهرين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، أنفقوا ما متوسطه 400 ألف ليرة تركية للمشاركة".وأشار أوكجو إلى أن "الأسطول سيغادر تركيا، في 23 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، وأن السفن المشاركة ستحمل أعلام أمريكا وبريطانيا ولوكسمبورغ وروسيا وألمانيا وبولندا وإسبانيا والعديد من البلدان الأخرى، ولن يكون أمام النظام الصهيوني أي فرصة لمحاولة تكرار الجنون الذي مارسه ضد سفينة "مافي مرمرة"، بحسب قوله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
الآلاف من 40 جنسية يبحرون إلى غزة للاحتجاج على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي
07:57 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 07:59 GMT 22.11.2023)
أشارت وسائل إعلام تركية، إلى مشاركة آلاف الأشخاص من العالم ضمن أسطول بحري مكون من ألف قارب للوصول إلى غزة عن طريق البحر، للاحتجاج على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي.
نقل موقع "صحيفة تركيا"، أن "4500 شخص يحملون جوازات سفر لـ40 دولة سيشاركون ضمن أسطول سيتجه إلى غزة"، وقال، فولكان أوكجو، الذي ينظم الجزء الخاص بتركيا من رحلة القوارب، للموقع: "سنتوقف عند قبرص ونقوم بتوفير الإمدادات اللازمة. وجهتنا بعد قبرص ستكون ميناء "أشتود" الإسرائيلي. هذا رد فعل وعصيان مدني ضد المذبحة اللا إنسانية
التي ترتكبها إسرائيل".
وأضاف أوكجو، قائلا: "المشاركة الأكثر كثافة جاءت من روسيا بـ313 قاربا، وجاء الإسبان في المرتبة الثانية بـ104 قارب، وإن 12 من أصحاب القوارب من تركيا سيشاركون في هذه القافلة البحرية".
وتابع أوكجو، بالقول: "العديد من المشاركين اصطحبوا أزواجهم وأطفالهم معهم على متن القوارب، التي انطلقت من مختلف دول ومدن العالم إلى غزة، ومن بين هؤلاء الأشخاص سياسيون ورجال أعمال وكتاب ومحامون وأكاديميون، ونحن ندرك التحديات الخطيرة التي تنتظرنا في هذه المرحلة".
وذكر أوكجو
أن "المتظاهرين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، أنفقوا ما متوسطه 400 ألف ليرة تركية للمشاركة".
وأشار أوكجو إلى أن "الأسطول سيغادر تركيا، في 23 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، وأن السفن المشاركة ستحمل أعلام أمريكا وبريطانيا ولوكسمبورغ وروسيا وألمانيا وبولندا وإسبانيا والعديد من البلدان الأخرى، ولن يكون أمام النظام الصهيوني أي فرصة لمحاولة تكرار الجنون الذي مارسه ضد سفينة "مافي مرمرة"، بحسب قوله.