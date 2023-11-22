https://sputnikarabic.ae/20231122/الجيش-الإسرائيلي-يطالب-سكان-مدينة-غزة-بإخلاء-منازلهم-فورا-1083378029.html

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم فورا

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم فورا

وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نداء عاجلا إلى سكان مدينة غزة، بضرورة إخلاء منازلهم والتوجه من مناطق القطاع في الشمال نحو جنوبه. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T10:59+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "إلى سكان مدينة غزة وبالأخص أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية، نحثكم على ضرورة إخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم".وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "نحثكم على الإخلاء بشكل عاجل لأن بقائكم هناك خطير". وأوضح أنه يجب على سكان الأحياء المذكورة أن يسلكوا طريق "صلاح الدين"، حتى الساعة الرابعة (16:00) مساء، للوصول إلى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية.وأكد البيان أنه "سيتم تعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية، نهار اليوم (الأربعاء)، وتحديدًا، بين العاشرة صباحًا (10:00) والثانية بعد الظهر (14:00)، لأغراض إنسانية في منطقة حيي جورة اللوت وبطن السمين في خان يونس".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي، الموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.بدورها، قالت "حماس" إنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل، لإقرار هدنة لمدة 4 أيام في قطاع غزة، مع وقف جميع الأعمال القتالية والإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية، مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231122/إسرائيل-تنشر-قائمة-بأسماء-300-فلسطيني-يتم-العمل-على-إطلاق-سراحهم-1083365114.html

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