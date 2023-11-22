عربي
https://sputnikarabic.ae/20231122/الجيش-الإسرائيلي-يطالب-سكان-مدينة-غزة-بإخلاء-منازلهم-فورا-1083378029.html
الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم فورا
الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم فورا
وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نداء عاجلا إلى سكان مدينة غزة، بضرورة إخلاء منازلهم والتوجه من مناطق القطاع في الشمال نحو جنوبه. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T10:59+0000
2023-11-22T11:05+0000
طوفان الأقصى
قطاع غزة
إسرائيل
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حركة حماس
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082903087_0:93:889:593_1920x0_80_0_0_975f7b3779dd67bfd6e0757143407c94.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "إلى سكان مدينة غزة وبالأخص أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية، نحثكم على ضرورة إخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم".وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "نحثكم على الإخلاء بشكل عاجل لأن بقائكم هناك خطير". وأوضح أنه يجب على سكان الأحياء المذكورة أن يسلكوا طريق "صلاح الدين"، حتى الساعة الرابعة (16:00) مساء، للوصول إلى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية.وأكد البيان أنه "سيتم تعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية، نهار اليوم (الأربعاء)، وتحديدًا، بين العاشرة صباحًا (10:00) والثانية بعد الظهر (14:00)، لأغراض إنسانية في منطقة حيي جورة اللوت وبطن السمين في خان يونس".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي، الموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.بدورها، قالت "حماس" إنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل، لإقرار هدنة لمدة 4 أيام في قطاع غزة، مع وقف جميع الأعمال القتالية والإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية، مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231122/إسرائيل-تنشر-قائمة-بأسماء-300-فلسطيني-يتم-العمل-على-إطلاق-سراحهم-1083365114.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082903087_98:0:889:593_1920x0_80_0_0_1e13c94e86c5b90543f8aea30e702b63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, الأخبار
طوفان الأقصى, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم فورا

10:59 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 11:05 GMT 22.11.2023)
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نداء عاجلا إلى سكان مدينة غزة، بضرورة إخلاء منازلهم والتوجه من مناطق القطاع في الشمال نحو جنوبه.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "إلى سكان مدينة غزة وبالأخص أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية، نحثكم على ضرورة إخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم".
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "نحثكم على الإخلاء بشكل عاجل لأن بقائكم هناك خطير".
وأوضح أنه يجب على سكان الأحياء المذكورة أن يسلكوا طريق "صلاح الدين"، حتى الساعة الرابعة (16:00) مساء، للوصول إلى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية.
وأكد البيان أنه "سيتم تعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية، نهار اليوم (الأربعاء)، وتحديدًا، بين العاشرة صباحًا (10:00) والثانية بعد الظهر (14:00)، لأغراض إنسانية في منطقة حيي جورة اللوت وبطن السمين في خان يونس".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي، الموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
نتنفس حرية معرض فني في غزة ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 300 فلسطيني يتم العمل على إطلاق سراحهم
07:40 GMT
بدورها، قالت "حماس" إنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل، لإقرار هدنة لمدة 4 أيام في قطاع غزة، مع وقف جميع الأعمال القتالية والإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية، مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала