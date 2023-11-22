https://sputnikarabic.ae/20231122/الجيش-اليمني-يعلن-صد-هجوم-لجماعة-أنصار-الله-ومقتل-عدد-من-مسلحيها-في-محافظة-مأرب-1083396709.html

الجيش اليمني يعلن صد هجوم لجماعة "أنصار الله" ومقتل عدد من مسلحيها في محافظة مأرب

الجيش اليمني يعلن صد هجوم لجماعة "أنصار الله" ومقتل عدد من مسلحيها في محافظة مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله"، إثر مواجهات في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز شمال شرقي اليمن. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T18:31+0000

2023-11-22T18:31+0000

2023-11-22T18:31+0000

الحرب على اليمن

العالم العربي

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وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر "إكس" (تويتر سابقاً) أن "قوات الجيش كسرت هجوماً للحوثيين في جبهة صرواح غرب مأرب".وأضاف أن "القوات ألحقت بالحوثيين خسائر في العتاد والأرواح، وأجبرتهم على التراجع والفرار مخلفين عدداً من جثث عناصرهم".وقال محافظ مأرب المعين من "أنصار الله"، علي محمد طعيمان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، إن "قوى العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى الجيش اليمني) صعدت من تحركاتها الميدانية وقصفها المدفعي بعدد من جبهات المحافظة خلال الأيام الماضية، بعد عمليات القوات المسلحة (يقصد التابعة للجماعة) التي استهدفت الكيان الصهيوني وسفنه في البحر الأحمر".وأضاف أن "مرتزقة العدوان (يقصد الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي) في مأرب وبتوجيهات أمريكية سعودية يحاولون تفجير الوضع في المحافظة من خلال تنفيذ عمليات استهداف وهجمات متكررة على مواقع عسكرية في جبهتي صِّرواح غرب مأرب ورغوان شمال غربي مأرب، وكذا حشد المقاتلين إلى الجبهات في إشارة إلى نواياها الخبيثة في التصعيد".وحذر القيادي في "أنصار الله"، الجيش اليمني من "أي تصعيد ميداني"، مؤكداً "يقظة وجاهزية القوات المسلحة للردع واستكمال معركة تحرير المناطق المحتلة في اشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية"، على حد تعبيره.وفي 18 تموز/ يوليو الماضي، قُتل وأصيب 10 جنود يمنيين، اثر مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" جنوب محافظة مأرب.

https://sputnikarabic.ae/20231122/عبد-اللهيان-6-أسابيع-من-المقاومة-أثبتت-أن-الوقت-ليس-في-صالح-إسرائيل-وأمريكا-1083381902.html

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الحرب على اليمن, العالم العربي