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https://sputnikarabic.ae/20231122/تزويد-سفن-الإنزال-الروسية-في-البحر-الأسود-بأنظمة-تور-1083367596.html
تزويد سفن الإنزال الروسية في البحر الأسود بأنظمة "تور"
تزويد سفن الإنزال الروسية في البحر الأسود بأنظمة "تور"
قام الجيش الروسي بتجهيز سفن مجموعة قوات الإنزال التابعة للبحرية الروسية، التي تقوم بمهام قتالية في البحر الأسود، بوحدات قتالية مستقلة من نظام الصواريخ للدفاع... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T08:28+0000
2023-11-22T08:29+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال مصدر عسكري بحري لوسائل إعلام روسية، إنه يتم تنفيذ هذه العملية مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة تشغيل النظام في ظروف القتال.وفي وقت سابق، أفادت تقارير، أنه ولأول مرة تعمل مجموعة تابعة للبحرية الروسية، مكونة من 12 سفينة إنزال كبيرة من أساطيل الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود، في البحر الأسود."تور- إم 2 كي إم" هو أحدث نسخة من أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي، يتم استخدامه لتغطية المستويات الأولى من القوات البرية من الهجمات، التي تشنها صواريخ مضادة للرادار وصواريخ "كروز" والقنابل المنزلقة والطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار، بما في ذلك الأسراب.
https://sputnikarabic.ae/20231122/سلاح-الجو-الروسي-يتسلم-طائرة-سو-34-العالية-الدقة-في-إصابة-الأهداف-1083363782.html
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

تزويد سفن الإنزال الروسية في البحر الأسود بأنظمة "تور"

08:28 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 22.11.2023)
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
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قام الجيش الروسي بتجهيز سفن مجموعة قوات الإنزال التابعة للبحرية الروسية، التي تقوم بمهام قتالية في البحر الأسود، بوحدات قتالية مستقلة من نظام الصواريخ للدفاع الجوي "تور- إم 2 كي إم"، ويتم ذلك لتعزيز دفاعها الجوي.
وقال مصدر عسكري بحري لوسائل إعلام روسية، إنه يتم تنفيذ هذه العملية مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة تشغيل النظام في ظروف القتال.
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
سلاح الجو الروسي يتسلم طائرة "سو-34" العالية الدقة في إصابة الأهداف
06:19 GMT
وفي وقت سابق، أفادت تقارير، أنه ولأول مرة تعمل مجموعة تابعة للبحرية الروسية، مكونة من 12 سفينة إنزال كبيرة من أساطيل الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود، في البحر الأسود.
"تور- إم 2 كي إم" هو أحدث نسخة من أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي، يتم استخدامه لتغطية المستويات الأولى من القوات البرية من الهجمات، التي تشنها صواريخ مضادة للرادار وصواريخ "كروز" والقنابل المنزلقة والطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار، بما في ذلك الأسراب.
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