https://sputnikarabic.ae/20231122/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-أقوى-10-اقتصادات-في-أفريقيا-لعام-2023-1083374061.html

دولة عربية تتصدر قائمة أقوى 10 اقتصادات في أفريقيا لعام 2023

دولة عربية تتصدر قائمة أقوى 10 اقتصادات في أفريقيا لعام 2023

في تصنيف جديد لصندوق النقد الدولي، تصدرت دولة عربية الترتيب من حيث أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية، حيث اعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما، حساب... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T10:53+0000

2023-11-22T10:53+0000

2023-11-22T10:53+0000

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وحسب التقرير الذي نشره الموقع المتخصص "أنسايدر مونكاي"، فقد تم استخدام الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية للبلدان لتصنيف أكبر الاقتصادات في أفريقيا لعام 2023، تم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.وحدد الموقع بناء على هذه النتائج أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، وهي: 1- مصرجاءت مصر كأقوى اقتصاد في أفريقيا2- نيجيريااحتلت نيجيريا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، المرتبة الثانية.3- جنوب أفريقياكما جاءت جنوب أفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقياً في هذا التصنيف.4- الجزائرجاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية.5-إثيوبيافي المرتبة الخامسة أفريقيًا جاءت أثيوبيا.6- المغربأما المغرب، فقد جاء سادساً7- كينياكينيا احتلت المركز السابع8- أنغولاجاءت أنغولا في المرتبة الثامنة 9- تنزانياثم جاءت تنزانيا تاسعاً10- غاناكما ختمت غانا قائمة أقوى 10 اقتصادات أفريقيا لعام 2023

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