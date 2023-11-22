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https://sputnikarabic.ae/20231122/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-أقوى-10-اقتصادات-في-أفريقيا-لعام-2023-1083374061.html
دولة عربية تتصدر قائمة أقوى 10 اقتصادات في أفريقيا لعام 2023
دولة عربية تتصدر قائمة أقوى 10 اقتصادات في أفريقيا لعام 2023
في تصنيف جديد لصندوق النقد الدولي، تصدرت دولة عربية الترتيب من حيث أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية، حيث اعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما، حساب... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T10:53+0000
2023-11-22T10:53+0000
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وحسب التقرير الذي نشره الموقع المتخصص "أنسايدر مونكاي"، فقد تم استخدام الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية للبلدان لتصنيف أكبر الاقتصادات في أفريقيا لعام 2023، تم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.وحدد الموقع بناء على هذه النتائج أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، وهي: 1- مصرجاءت مصر كأقوى اقتصاد في أفريقيا2- نيجيريااحتلت نيجيريا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، المرتبة الثانية.3- جنوب أفريقياكما جاءت جنوب أفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقياً في هذا التصنيف.4- الجزائرجاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية.5-إثيوبيافي المرتبة الخامسة أفريقيًا جاءت أثيوبيا.6- المغربأما المغرب، فقد جاء سادساً7- كينياكينيا احتلت المركز السابع8- أنغولاجاءت أنغولا في المرتبة الثامنة 9- تنزانياثم جاءت تنزانيا تاسعاً10- غاناكما ختمت غانا قائمة أقوى 10 اقتصادات أفريقيا لعام 2023
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أفريقيا, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أفريقيا, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

دولة عربية تتصدر قائمة أقوى 10 اقتصادات في أفريقيا لعام 2023

10:53 GMT 22.11.2023
© Photo / unsplash/Marek Studzinskiصورة للقارة الأفريقية ضمن حبات القمح (صورة أرشيفية)
صورة للقارة الأفريقية ضمن حبات القمح (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Photo / unsplash/Marek Studzinski
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في تصنيف جديد لصندوق النقد الدولي، تصدرت دولة عربية الترتيب من حيث أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية، حيث اعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما، حساب بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.
وحسب التقرير الذي نشره الموقع المتخصص "أنسايدر مونكاي"، فقد تم استخدام الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية للبلدان لتصنيف أكبر الاقتصادات في أفريقيا لعام 2023، تم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للتقرير، تم احتساب تعادل القوة الشرائية عن طريق طرح فروق الأسعار، والتغيرات في العملة المحلية، وأيضا الدولار الأمريكي، مع ملاحظة مهمة، وهي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان. لذلك هو ليس القيمة الحقيقية لإنتاج الأفراد. وهو يستعمل كذلك لقياس مستوى الرفاه الاجتماعي لمواطني الدولة.

وحدد الموقع بناء على هذه النتائج أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، وهي:

1- مصر

جاءت مصر كأقوى اقتصاد في أفريقيا
الناتج المحلي الإجمالي 1.81 تريليون دولار أمريكي في عام 2023.
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 17120 دولارا أمريكيا.

2- نيجيريا

احتلت نيجيريا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، المرتبة الثانية.
الناتج المحلي الإجمالي مقدر بـ 1.37 تريليون دولار عام 2023.
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6150 دولارًا.

3- جنوب أفريقيا

كما جاءت جنوب أفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقياً في هذا التصنيف.
الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بـ 997.44 مليار دولار عام 2023.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 16.210 دولارًا.

4- الجزائر

جاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 13680 دولارًا.
الناتج المحلي الإجمالي للجزائر يبلغ 628.99 مليار دولار عام 2023.
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5-إثيوبيا

في المرتبة الخامسة أفريقيًا جاءت أثيوبيا.
الناتج المحلي الإجمالي بلغ 393.3 مليار دولار عام 2023.
ويقدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 3750 دولارًا.

6- المغرب

أما المغرب، فقد جاء سادساً
الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بـ 385.84 مليار دولار عام 2023.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب 10.410 دولار.

7- كينيا

كينيا احتلت المركز السابع
الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بـ 338.96 مليار دولار عام 2023.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كينيا 6580 دولارًا.
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8- أنغولا

جاءت أنغولا في المرتبة الثامنة
الناتج المحلي الإجمالي مقدر بـ 260.32 مليار دولار عام 2023.
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أنغولا 7.080 دولارًا.

9- تنزانيا

ثم جاءت تنزانيا تاسعاً
الناتج المحلي الإجمالي مقدر ب 227.73 مليار دولار في عام 2023.
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 3600 دولار.

10- غانا

كما ختمت غانا قائمة أقوى 10 اقتصادات أفريقيا لعام 2023
الناتج المحلي الإجمالي مقدّر ب 227.19 مليار دولار في عام 2023.
كما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلد 6.910 دولار.
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