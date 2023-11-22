https://sputnikarabic.ae/20231122/رئيس-الوزراء-الهندي-يعلن-إجماع-دول-مجموعة-الـ20-حول-حل-قضية-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083394753.html
رئيس الوزراء الهندي يعلن إجماع مجموعة الـ20 حول حل قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
رئيس الوزراء الهندي يعلن إجماع مجموعة الـ20 حول حل قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته الختامية في القمة الافتراضية لقادة مجموعة الـ20، إن دول مجموعة العشرين توصلت إلى توافق في... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T17:11+0000
2023-11-22T17:11+0000
2023-11-22T17:21+0000
أخبار الهند اليوم
نارندرا مودي
العالم
مجموعة العشرين
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأوضح مودي: "بعد الاستماع إلى جميع وجهات نظركم حول الوضع الخطير في غرب آسيا، أستطيع أن أقول إن هناك إجماعا على العديد من القضايا في مجموعة الـ 20"، وتابع: وقال أيضا إن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل التوترات الجيوسياسية، مضيفا أن مجموعة الـ20 مستعدة لتقديم كل دعم ممكن في هذا الشأن.وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتوجه طواقم إنقاذ أردنية ومصرية إلى قطاع غزة بهدف دعم عمليات انتشال جثث ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة والبحث عن المفقودين من تحت أنقاض المباني المدمرة.ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن المرصد تأكيده ضرورة استغلال إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة الذي أعلن عن التوصل إليه اليوم الأربعاء، على أن تستمر لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، لمجالات الإغاثة بما في ذلك انتشال جثث الضحايا والمفقودين.وبحسب المرصد، فإن أعداد المفقودين تقدر بأكثر من 6 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على مدار 46 يوما من العدوان الدموي المستمر على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-خلال-قمة-العشرين-تفجير-التيار-الشمالي-إرهاب-دولة-1083392054.html
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أخبار الهند اليوم, نارندرا مودي, العالم, مجموعة العشرين, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الهند اليوم, نارندرا مودي, العالم, مجموعة العشرين, العدوان الإسرائيلي على غزة
رئيس الوزراء الهندي يعلن إجماع مجموعة الـ20 حول حل قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
17:11 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 17:21 GMT 22.11.2023)
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته الختامية في القمة الافتراضية لقادة مجموعة الـ20، إن دول مجموعة العشرين توصلت إلى توافق في الآراء بشأن حل قضية إسرائيل وفلسطين على أساس إقامة دولتين.
وأوضح مودي: "بعد الاستماع إلى جميع وجهات نظركم حول الوضع الخطير في غرب آسيا، أستطيع أن أقول إن هناك إجماعا على العديد من القضايا في مجموعة الـ 20"، وتابع:
أولا، نحن جميعا ندين بشدة الإرهاب والعنف، ولا يوجد أي تسامح مع الإرهاب.
ثانيا، إن موت الأبرياء، ولا سيما الأطفال والنساء، أمر غير مقبول.
ثالثا، ينبغي إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن.
رابعا، لا يسعنا إلا أن نرحب بالاتفاق على هدنة إنسانية والأخبار المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين.
خامسا، تتطلب مشكلة إسرائيل وفلسطين حلا دائما من خلال إنشاء دولتين.
وقال أيضا إن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل التوترات الجيوسياسية، مضيفا أن مجموعة الـ20 مستعدة لتقديم كل دعم ممكن في هذا الشأن.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
، اليوم الأربعاء، بتوجه طواقم إنقاذ أردنية ومصرية إلى قطاع غزة بهدف دعم عمليات انتشال جثث ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة والبحث عن المفقودين من تحت أنقاض المباني المدمرة.
ونقلت وكالة
"صفا" الفلسطينية عن المرصد تأكيده ضرورة استغلال إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة الذي أعلن عن التوصل إليه اليوم الأربعاء، على أن تستمر لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، لمجالات الإغاثة بما في ذلك انتشال جثث الضحايا والمفقودين.
وبحسب المرصد، فإن أعداد المفقودين تقدر بأكثر من 6 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على مدار 46 يوما من العدوان الدموي المستمر على قطاع غزة.