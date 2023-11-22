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https://sputnikarabic.ae/20231122/شغب-وضرب-وعنف-تحت-أنظار-ميسي-كادت-تلغي-مباراة-البرازيل-والأرجنتين-فيديو-1083383944.html
شغب وضرب وعنف تحت أنظار ميسي كادت تلغي مباراة البرازيل والأرجنتين... فيديو
شغب وضرب وعنف تحت أنظار ميسي كادت تلغي مباراة البرازيل والأرجنتين... فيديو
تأجل انطلاق مباراة كرة القدم بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، لمدة نصف ساعة تقريبا، بسبب أحداث شغب شهدتها مدرجات الملعب، وأسفرت عن تدخل الشرطة للسيطرة على... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T12:09+0000
2023-11-22T12:14+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
ليونيل ميسي
نادي الفيديو
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وكان منتخب الأرجنتين، قد فاز على مضيفه البرازيلي (1-0)، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، عن قارة أمريكا الجنوبية.وكادت هذه الأحداث أن تؤدي لإلغاء المباراة، حيث اصطحب ميسي لاعبي الأرجنتين نحو المدرج، الذي تجلس فيه الجماهير الأرجنتينية، من أجل محاولة تهدئة الأجواء مع الأمن.واختار لاعبو الأرجنتين، العودة إلى غرفة تبديل الملابس، فيما بقي لاعبو المنتخب البرازيلي على أرضية الملعب، قبل أن يعود الضيوف لاحقا إلى أرض الملعب لإكمال المباراة.وقال ميسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لقد رأينا كيف كانوا يضربون الناس، كما حدث في نهائي "ليبرتادوريس"، مرة أخرى يقمعون الناس".وأردف، قائلا: "توجهنا إلى غرفة تبديل الملابس حتى يهدأ كل شيء".
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رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, نادي الفيديو
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, نادي الفيديو

شغب وضرب وعنف تحت أنظار ميسي كادت تلغي مباراة البرازيل والأرجنتين... فيديو

12:09 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 12:14 GMT 22.11.2023)
© AFP 2023 / CARL DE SOUZAميسي
ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / CARL DE SOUZA
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تأجل انطلاق مباراة كرة القدم بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، لمدة نصف ساعة تقريبا، بسبب أحداث شغب شهدتها مدرجات الملعب، وأسفرت عن تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف.
وكان منتخب الأرجنتين، قد فاز على مضيفه البرازيلي (1-0)، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، عن قارة أمريكا الجنوبية.
وكادت هذه الأحداث أن تؤدي لإلغاء المباراة، حيث اصطحب ميسي لاعبي الأرجنتين نحو المدرج، الذي تجلس فيه الجماهير الأرجنتينية، من أجل محاولة تهدئة الأجواء مع الأمن.
واختار لاعبو الأرجنتين، العودة إلى غرفة تبديل الملابس، فيما بقي لاعبو المنتخب البرازيلي على أرضية الملعب، قبل أن يعود الضيوف لاحقا إلى أرض الملعب لإكمال المباراة.
وقال ميسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لقد رأينا كيف كانوا يضربون الناس، كما حدث في نهائي "ليبرتادوريس"، مرة أخرى يقمعون الناس".
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وأضاف النجم الأرجنتيني: "كان هناك لاعبون مع أفراد عائلاتهم في المدرجات، وكنا قلقين".
وأردف، قائلا: "توجهنا إلى غرفة تبديل الملابس حتى يهدأ كل شيء".
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