https://sputnikarabic.ae/20231122/علماء-روس-يكشفون-عن-كارثة-تسببها-السجائر-الإلكترونية-للرئتين-1083366311.html

علماء روس يكشفون عن "كارثة" تسببها السجائر الإلكترونية للرئتين

علماء روس يكشفون عن "كارثة" تسببها السجائر الإلكترونية للرئتين

كشف علماء روس من جامعة الفيزياء الحكومية في ساراتوف، آلية تأثير أبخرة سائل السجائر الإلكترونية على رئتي الثدييات. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T07:49+0000

2023-11-22T07:49+0000

2023-11-22T08:13+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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ووفقا للباحثين، فإن التأثيرات التي تم تحديدها أكدت إمكانية الاستخدام الطبي سائل السجائر الإلكترونية ،الذي يحتوي على الجلسرين وغليكول الإيثيلين لزيادة تباين الصورة البصرية لأنسجة الرئة، وتم نشر النتائج في مجلة "دياغنوستيكس".كما أوضحت الجامعة، أنه لإجراء التجارب على فئران المختبر، تم استخدام غرفة "التبخير السلبي"، حيث تم إجبار الحيوانات على تنفس خليط من البروبيلين والغليكول والجلسرين.وقالت أستاذة مشاركة من قسم البصريات والبيوفوتونيات في معهد الفيزياء، إيرينا يانينا، إنه "مع جلسة واحدة من استنشاق بخار سائل السجائر الإلكترونية، تحدث تغييرات مؤقتة وقابلة للعودة في بنية أنسجة الرئة، والتي تصبح أكثر شفافية بصريًا".وأوضحت أن "الفحص النسيجي (تشريح الأنسجة إلى طبقات رقيقة) للعينات كشف عن مناطق توسع سنخي منتفخ، وسماكة الحاجز السنخي، ونفاذ البلازما. وفي الوقت ذاته، قدمت الزيادة في كثافة بنية أنسجة الرئة تباينًا أعلى صور التصوير المقطعي مقارنة بحالتها الطبيعية".وأكدت الجامعة أنه، في الوقت الحالي، لم تتم دراسة العواقب الطويلة المدى لاستنشاق أبخرة سوائل السجائر الإلكترونية، المكونة من الجليسرين والبروبيلين والغليكول، بنسب مختلفة، بشكل كامل بما فيه الكفاية، لذلك لا يزال من الصعب تحديد الضرر على الصحة من هذا. ومع ذلك، فمن الواضح تمامًا أنه إذا أدى الاستخدام لمرة واحدة لخليط التدخين إلى تغيرات عكسية في التغيرات البصرية، وبالتالي التغيرات الهيكلية، فيجب توقع حدوث تغيرات مرضية لا رجعة فيها في أنسجة الرئة عند استخدام السجائر الإلكترونية على المدى الطويل.

https://sputnikarabic.ae/20231121/علماء-روس-يطورون-جهازا-فريدا-لتشخيص-الأمراض-1083348938.html

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