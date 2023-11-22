https://sputnikarabic.ae/20231122/لبنان-يشكو-إسرائيل-إلى-الأمم-المتحدة-بشأن-مقتل-3-مواطنين-بينهم-صحفيين-1083394575.html
لبنان يشكو إسرائيل إلى الأمم المتحدة بشأن مقتل 3 مواطنين بينهم صحفيين
لبنان يشكو إسرائيل إلى الأمم المتحدة بشأن مقتل 3 مواطنين بينهم صحفيين
تقدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكوى لمجلس الأمن الدولي في أعقاب مقتل المراسلة الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري العاملين في قناة "الميادين"،... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T16:58+0000
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وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبر منصة "إكس" إن الشكوى التي تقدمت بها البعثة اللبنانية جاءت ضد ارتكاب إسرائيل "للجريمة الجديدة الموصوفة المتمثلة بالقتل المتعمّد" للثلاثة مواطنين المذكورين.وتابعت الوزارة: "تضمنت الشكوى عناصر تثبت أن الجريمة المتعمّدة المرتكبة داخل الأراضي اللبنانية على مسافة بعيدة من الخط الأزرق تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بكافة فروعه وخرقا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه واعتداء على مدنيين وصحفيين يؤدون رسالتهم الإعلامية السامية".واتهمت الوزارة إسرائيل بانتهاج "استهداف الصحفيين واغتيالهم بدم بارد"، مشيرة إلى أن ذلك "يرمي إلى منع وسائل الإعلام من نقل الصورة البشعة لجرائمه وللتعمية على الإبادة الجماعية التي ينفّذها"، على حد تعبيرها.وجدد لبنان طلبه من مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بإدانة ارتكاب إسرائيل "لهذه الجريمة، حيث لم تتم إدانتها على ما ارتكبته في المرتين السابقتين لدى استهدافها وقتلها للصحفيين في جنوب لبنان".يذكر أن الحدود الجنوبية للبنان تشهد تصعيدا عسكريا متبادلا بين "حزب الله" وإسرائيل مع قرب سريان الهدنة في قطاع غزة.وقصفت المدفعية الإسرائيلية، منذ صباح اليوم الأربعاء، وادي حامول عند أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي وشيحين ومجدل زون، وأطراف بلدات كفركلا وبليدا ومحيبيب في القطاع الأوسط جنوبي لبنان بالقذائف الفوسفورية.واستهدف "حزب الله" تموضعات جنود وآليات في محيط موقع الراهب بصاروخ "بركان"، بحسب بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية"، وحقق فيها إصابات مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20231122/الأورومتوسطي-يطالب-بدخول-طواقم-مصرية-وأردنية-إلى-غزة-لانتشال-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-1083393027.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
لبنان يشكو إسرائيل إلى الأمم المتحدة بشأن مقتل 3 مواطنين بينهم صحفيين
تقدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكوى لمجلس الأمن الدولي في أعقاب مقتل المراسلة الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري العاملين في قناة "الميادين"، وكذلك المواطن اللبناني حسين عقيل.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبر منصة "إكس" إن الشكوى التي تقدمت بها البعثة اللبنانية جاءت ضد ارتكاب إسرائيل "للجريمة الجديدة الموصوفة المتمثلة بالقتل المتعمّد" للثلاثة مواطنين المذكورين.
وتابعت الوزارة: "تضمنت الشكوى عناصر تثبت أن الجريمة المتعمّدة المرتكبة داخل الأراضي اللبنانية على مسافة بعيدة من الخط الأزرق تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بكافة فروعه وخرقا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه واعتداء على مدنيين وصحفيين يؤدون رسالتهم الإعلامية السامية".
واتهمت الوزارة إسرائيل بانتهاج "استهداف الصحفيين واغتيالهم بدم بارد"، مشيرة إلى أن ذلك "يرمي إلى منع وسائل الإعلام من نقل الصورة البشعة لجرائمه وللتعمية على الإبادة الجماعية التي ينفّذها"، على حد تعبيرها.
وجدد لبنان طلبه من مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بإدانة ارتكاب إسرائيل "لهذه الجريمة، حيث لم تتم إدانتها على ما ارتكبته في المرتين السابقتين لدى استهدافها وقتلها للصحفيين في جنوب لبنان".
يذكر أن الحدود الجنوبية للبنان تشهد تصعيدا عسكريا متبادلا
بين "حزب الله" وإسرائيل مع قرب سريان الهدنة في قطاع غزة.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية، منذ صباح اليوم الأربعاء، وادي حامول عند أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي وشيحين ومجدل زون، وأطراف بلدات كفركلا وبليدا ومحيبيب في القطاع الأوسط جنوبي لبنان بالقذائف الفوسفورية.
واستهدف "حزب الله" تموضعات جنود وآليات في محيط موقع الراهب بصاروخ "بركان"، بحسب بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية"، وحقق فيها إصابات مباشرة.