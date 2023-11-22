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https://sputnikarabic.ae/20231122/مصنع-روسي-يكشف-الستار-عن-تحضيراته-لرأس-السنة-الجديدة-1083382354.html
مصنع روسي يكشف الستار عن تحضيراته لرأس السنة الجديدة
مصنع روسي يكشف الستار عن تحضيراته لرأس السنة الجديدة
مصنع روسي يكشف الستار عن تحضيراته لرأس السنة الجديدة
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عيد الميلاد المجيد، رأس السنة الجديدة
عيد الميلاد المجيد، رأس السنة الجديدة

مصنع روسي يكشف الستار عن تحضيراته لرأس السنة الجديدة

12:30 GMT 22.11.2023
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لم يتبق سوى أقل من شهرين حتى حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. مصنع لألعاب الزينة "بيريوسينكا" في كراسنويارسك الروسية يكشف الستار عن عملية صنع الزينة لشجرة عيد الميلاد، التحضيرات لرأس السنة الجديدة كراسنويارسك، تشاهدون بعض تفاصيلها بعدسة "سبوتنيك".
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فنان يضع زينة رأس السنة الزجاجية المرسومة يدويًا على الطاولة في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

فنان يضع زينة رأس السنة الزجاجية المرسومة يدويًا على الطاولة في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Ilya Naymushin
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فنان يضع زينة رأس السنة الزجاجية المرسومة يدويًا على الطاولة في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

يعمل الفنانون على زخرفة زينة رأس السنة الجديدة المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

يعمل الفنانون على زخرفة زينة رأس السنة الجديدة المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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يعمل الفنانون على زخرفة زينة رأس السنة الجديدة المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فنان يرسم يدويًا على زينة رأس السنة الزجاجية بمناسبة العام الجديد على شكل "القناع الذهبي"، تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

فنان يرسم يدويًا على زينة رأس السنة الزجاجية بمناسبة العام الجديد على شكل &quot;القناع الذهبي&quot;، تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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فنان يرسم يدويًا على زينة رأس السنة الزجاجية بمناسبة العام الجديد على شكل "القناع الذهبي"، تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

عينات من زينة رأس السنة المزخرفة المصنوعة يدويًا على الزجاج في مكان عمل الفنان في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

عينات من زينة رأس السنة المزخرفة المصنوعة يدويًا على الزجاج في مكان عمل الفنان في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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عينات من زينة رأس السنة المزخرفة المصنوعة يدويًا على الزجاج في مكان عمل الفنان في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

عملية نفخ الزجاج لصنع كرة زينة رأس السنة الجديدة لشجرة عيد الميلاد في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

عملية نفخ الزجاج لصنع كرة زينة رأس السنة الجديدة لشجرة عيد الميلاد في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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عملية نفخ الزجاج لصنع كرة زينة رأس السنة الجديدة لشجرة عيد الميلاد في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فنان يرسم يدويًا زينة رأس السنة الجديدة على الزجاج المصبوب على شكل "معلمة"، بناءً على رسم لمارغريتا ياكوفليفا، الفائزة في مسابقة "رسم المدينة" في عام المعلم والمرشد لطالبة بالصف الثالث بالمدرسة رقم 1 .149، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

فنان يرسم يدويًا زينة رأس السنة الجديدة على الزجاج المصبوب على شكل &quot;معلمة&quot;، بناءً على رسم لمارغريتا ياكوفليفا، الفائزة في مسابقة &quot;رسم المدينة&quot; في عام المعلم والمرشد لطالبة بالصف الثالث بالمدرسة رقم 1 .149، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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فنان يرسم يدويًا زينة رأس السنة الجديدة على الزجاج المصبوب على شكل "معلمة"، بناءً على رسم لمارغريتا ياكوفليفا، الفائزة في مسابقة "رسم المدينة" في عام المعلم والمرشد لطالبة بالصف الثالث بالمدرسة رقم 1 .149، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

زينة رأس السنة الجديدة المرسومة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

زينة رأس السنة الجديدة المرسومة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Ilya Naymushin
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زينة رأس السنة الجديدة المرسومة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.

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