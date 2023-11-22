مصنع روسي يكشف الستار عن تحضيراته لرأس السنة الجديدة

© Sputnik . Ilya Naymushin

فنان يرسم يدويًا زينة رأس السنة الجديدة على الزجاج المصبوب على شكل "معلمة"، بناءً على رسم لمارغريتا ياكوفليفا، الفائزة في مسابقة "رسم المدينة" في عام المعلم والمرشد لطالبة بالصف الثالث بالمدرسة رقم 1 .149، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.