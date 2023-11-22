مصنع روسي يكشف الستار عن تحضيراته لرأس السنة الجديدة

فنان يضع زينة رأس السنة الزجاجية المرسومة يدويًا على الطاولة في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
فنان يضع زينة رأس السنة الزجاجية المرسومة يدويًا على الطاولة في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
يعمل الفنانون على زخرفة زينة رأس السنة الجديدة المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
يعمل الفنانون على زخرفة زينة رأس السنة الجديدة المصنوعة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
فنان يرسم يدويًا على زينة رأس السنة الزجاجية بمناسبة العام الجديد على شكل "القناع الذهبي"، تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
فنان يرسم يدويًا على زينة رأس السنة الزجاجية بمناسبة العام الجديد على شكل "القناع الذهبي"، تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
عينات من زينة رأس السنة المزخرفة المصنوعة يدويًا على الزجاج في مكان عمل الفنان في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
عينات من زينة رأس السنة المزخرفة المصنوعة يدويًا على الزجاج في مكان عمل الفنان في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
عملية نفخ الزجاج لصنع كرة زينة رأس السنة الجديدة لشجرة عيد الميلاد في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
عملية نفخ الزجاج لصنع كرة زينة رأس السنة الجديدة لشجرة عيد الميلاد في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
فنان يرسم يدويًا زينة رأس السنة الجديدة على الزجاج المصبوب على شكل "معلمة"، بناءً على رسم لمارغريتا ياكوفليفا، الفائزة في مسابقة "رسم المدينة" في عام المعلم والمرشد لطالبة بالصف الثالث بالمدرسة رقم 1 .149، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
فنان يرسم يدويًا زينة رأس السنة الجديدة على الزجاج المصبوب على شكل "معلمة"، بناءً على رسم لمارغريتا ياكوفليفا، الفائزة في مسابقة "رسم المدينة" في عام المعلم والمرشد لطالبة بالصف الثالث بالمدرسة رقم 1 .149، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
زينة رأس السنة الجديدة المرسومة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.
زينة رأس السنة الجديدة المرسومة يدويًا، والتي تم إنشاؤها باستخدام التقنيات التقليدية، في مصنع ألعاب بيريوسينكا في كراسنويارسك الروسية.