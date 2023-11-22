https://sputnikarabic.ae/20231122/ولاية-تونسية-تشهد-تراجعا-في-حجم-الاستثمار-الفلاحي-بنسبة-43-خلال-2023-1083396569.html

ولاية تونسية تشهد تراجعا في حجم الاستثمار الفلاحي بنسبة 43% خلال 2023

ولاية تونسية تشهد تراجعا في حجم الاستثمار الفلاحي بنسبة 43% خلال 2023

انكمش حجم الاستثمار في القطاع الفلاحي في ولاية زغوان التونسية بنسبة 43% خلال عام 2023، ما دفع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في تونس إلى إقرار 18 عملية... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T18:28+0000

2023-11-22T18:28+0000

2023-11-22T18:28+0000

العالم العربي

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار المناخ في العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/11/1060008401_0:260:675:640_1920x0_80_0_0_6527406007c9363980a73f4779f1867c.jpg

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المدير الجهوي للوكالة، سمير مرزوق، أن القطاع الفلاحي في زغوان شهد تراجعا بنسبة تقارب 43% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.وأضاف المسؤول أن الوكالة وافقت هذا العام على 45 عملية استثمار بقيمة 8.6 مليون دينار، من إجمالي 139 تصريحًا بالاستثمار تقدر قيمتها بـ 36 مليون دينار في مقابل 65 عملية استثمار بقيمة 15.2 مليون دينار من إجمالي 158 نية استثمار تقدر قيمتها بـ 48 مليون دينار التي تمت الموافقة عليها في عام 2022.ولفت مرزوق إلى أن الاستثمارات المصادق عليها تركز على تحسين نظم الري وتطوير مساحات زراعية لزراعة الزيتون والمحاصيل الزراعية.وأرجع مرزوق تراجع حجم الاستثمار في القطاع الفلاحي إلى قلة الأمطار وظروف الجفاف التي تشهدها المنطقة منذ أربع سنوات، إلى جانب انخفاض منسوب المياه في الآبار المستغلة، ما خلق حالة من التردد بين المستثمرين للشروع في عمليات استثمار جديدة بالمستوى المطلوب.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت تونس تمديد نظام الحصص في توزيع المياه الصالحة للشرب، ووقف استخدامها ‏للأغراض الزراعية حتى إشعار آخر، وذلك مع استمرار موجة الجفاف التي تعاني منها البلاد.‏وقالت وزارة الفلاحة التونسية، في بيان، أنه يحظر استخدام مياه الشرب كذلك في ري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وغسيل السيارات، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.في السياق ذاته، لم يتم تسجيل كميات كبيرة من الأمطار في تونس، في الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر الماضي، ما عدا كميات ضعيفة في منطقة الشمال الغربي (0.4 ملليمتر تحديدا)، مما انعكس بشكل واضح على مخزون السدود في البلاد، وفقا لآخر أرقام الإدارة العامة للموارد المائية في وزارة الفلاحة التونسية.

https://sputnikarabic.ae/20230315/الفلاحة-التونسي-يحذر-من-وضع-مائي-حرج-وانخفاض-تعبئة-الموارد-إلى-32-1074788857.html

https://sputnikarabic.ae/20230325/خبير-يحذر-من-التغيرات-المناخية-في-تونس-لن-تكون-عابرة-وستغير-خارطتها-الزراعية-1075130042.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار