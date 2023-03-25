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https://sputnikarabic.ae/20230325/خبير-يحذر-من-التغيرات-المناخية-في-تونس-لن-تكون-عابرة-وستغير-خارطتها-الزراعية-1075130042.html
خبير يحذر من التغيرات المناخية في تونس: لن تكون عابرة وستغير خارطتها الزراعية
خبير يحذر من التغيرات المناخية في تونس: لن تكون عابرة وستغير خارطتها الزراعية
أكد الخبير في الشأن المناخي، حمدي حشاد، اليوم السبت، أن التغيرات المناخية في تونس لن تكون فترة ‏عابرة، وإنما ستكون طويلة في الزمن، وستغير الخارطة الزراعية في... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T16:03+0000
2023-03-25T16:03+0000
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وتابع مبينا في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن "ذلك الوضع سيجعل الاقتصاد في المياه ضرورة كبيرة جدا، وأن عصر الرفاهية المائية لم يعد متاحا، وقد نسجل خلال صيف 2023 أرقاما قياسية في نسب ارتفاع الحرارة، مما يتطلب ترشيدا للطاقة"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.ولفت إلى وجود دراسة خلصت لكون احتمال حدوث الجفاف جراء التغيرات المناخية في بعض البلدان، ومن بينها تونس، تضاعفت في حدود 20 مرة".وأشار حمدي حشاد في تصريحاته الإذاعية، إلى أن "نسبة امتلاء السدود حاليا تصل إلى 30%، وإلى وجدد نقص في إيرادات السدود بمليار متر مكعب، مما سيكون لها تأثيرا خلال صيف 2023، سواء على مياه الشرب التي سيكون التزود بها متقطعا، وانتهاج نظام المحاصصة في العديد من المناطق".كما توقع أن "احتباس الأمطار في تونس سيكون له تأثيرات سلبية وتداعيات اقتصادية، نظرا لكونها دولة تعيش تحت الفقر المائي، وتعتمد على الفلاحة والموارد المائية".وتعالت في تونس أصوات الخبراء المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية، خاصة وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي.وانخفض نصيب التونسي من المياه إلى 350 مترا مكعبا في العام، وهي كمية تقل بنحو 50% عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (بين 500 و700 متر مكعب).ويتوقع خبراء أن يكون 2023 هو العام الأكثر جفافا بالنسبة لتونس، خاصة في ظل تراجع منسوب امتلاء السدود إلى ما دون الـ28% حاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230110/شح-المياه-يهدد-تونس-وخبراء-يدعون-إلى-إعلان-حالة-الطوارئ-المائية-1072121803.html
https://sputnikarabic.ae/20220721/تونس-مخزون-مياه-السدود-يتراجع-1065377555.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, العالم العربي

خبير يحذر من التغيرات المناخية في تونس: لن تكون عابرة وستغير خارطتها الزراعية

16:03 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDسد سيدي سالم الخالي في منطقة تستور شمال تونس، في ولاية باجة، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
سد سيدي سالم الخالي في منطقة تستور شمال تونس، في ولاية باجة، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
سد سيدي سالم الخالي في منطقة تستور شمال تونس، في ولاية باجة، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أكد الخبير في الشأن المناخي، حمدي حشاد، اليوم السبت، أن التغيرات المناخية في تونس لن تكون فترة ‏عابرة، وإنما ستكون طويلة في الزمن، وستغير الخارطة الزراعية في البلاد، ويجب التعايش معها.‏
وتابع مبينا في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن "ذلك الوضع سيجعل الاقتصاد في المياه ضرورة كبيرة جدا، وأن عصر الرفاهية المائية لم يعد متاحا، وقد نسجل خلال صيف 2023 أرقاما قياسية في نسب ارتفاع الحرارة، مما يتطلب ترشيدا للطاقة"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.
ولفت إلى وجود دراسة خلصت لكون احتمال حدوث الجفاف جراء التغيرات المناخية في بعض البلدان، ومن بينها تونس، تضاعفت في حدود 20 مرة".
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وأشار حمدي حشاد في تصريحاته الإذاعية، إلى أن "نسبة امتلاء السدود حاليا تصل إلى 30%، وإلى وجدد نقص في إيرادات السدود بمليار متر مكعب، مما سيكون لها تأثيرا خلال صيف 2023، سواء على مياه الشرب التي سيكون التزود بها متقطعا، وانتهاج نظام المحاصصة في العديد من المناطق".
كما توقع أن "احتباس الأمطار في تونس سيكون له تأثيرات سلبية وتداعيات اقتصادية، نظرا لكونها دولة تعيش تحت الفقر المائي، وتعتمد على الفلاحة والموارد المائية".
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وتعالت في تونس أصوات الخبراء المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية، خاصة وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي.
وانخفض نصيب التونسي من المياه إلى 350 مترا مكعبا في العام، وهي كمية تقل بنحو 50% عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (بين 500 و700 متر مكعب).
ويتوقع خبراء أن يكون 2023 هو العام الأكثر جفافا بالنسبة لتونس، خاصة في ظل تراجع منسوب امتلاء السدود إلى ما دون الـ28% حاليا.
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