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https://sputnikarabic.ae/20231123/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-اعتقال-مدير-مجمع-الشفاء-في-غزة-بزعم-استخدام-حماس-له-كمقر-للعمليات-1083416894.html
الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتقال مدير مجمع الشفاء في غزة بزعم استخدام "حماس" له كمقر للعمليات
الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتقال مدير مجمع الشفاء في غزة بزعم استخدام "حماس" له كمقر للعمليات
أكد الجيش الإسرائيلي اعتقاله مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، وإحالته للتحقيق لدى الشاباك، بزعم استخدام المجمّع كمقر قيادة وعمليات... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T13:39+0000
2023-11-23T13:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع الشاباك، اليوم الخميس: "تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء ونقله إلى التحقيق لدى جهاز الشاباك بعد أن تم الكشف عن شهادات عديدة حول استخدام المستشفى الذي يديره كمقر قيادة لحماس".وأضاف البيان: "لقد استغلت منظمة حماس الإرهابية موارد كبيرة في المستشفى من بينها الكهرباء لتقوية شبكة الأنفاق بالإضافة إلى تخزين معدات قتالية عديدة داخله وفي محيطه... بالإضافة إلى نقل مختطفين إسرائيليين إليه".وأشار البيان إلى أن القرار بشأن مواصلة احتجاز مدير مجمع الشفاء سيتخذ بناء على نتائج التحقيق ومدى تورطه في النشاطات الإرهابية.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير مستشفى الشفاء، على طريق الممر الآمن المتجه إلى جنوبي غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-إسرائيلي-اعتقال-مدير-مستشفى-الشفاء-في-غزة-1083403931.html
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العالم العربي, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتقال مدير مجمع الشفاء في غزة بزعم استخدام "حماس" له كمقر للعمليات

13:39 GMT 23.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أكد الجيش الإسرائيلي اعتقاله مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، وإحالته للتحقيق لدى الشاباك، بزعم استخدام المجمّع كمقر قيادة وعمليات لمقاتلي حركة حماس.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع الشاباك، اليوم الخميس: "تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء ونقله إلى التحقيق لدى جهاز الشاباك بعد أن تم الكشف عن شهادات عديدة حول استخدام المستشفى الذي يديره كمقر قيادة لحماس".
وأضاف البيان: "لقد استغلت منظمة حماس الإرهابية موارد كبيرة في المستشفى من بينها الكهرباء لتقوية شبكة الأنفاق بالإضافة إلى تخزين معدات قتالية عديدة داخله وفي محيطه... بالإضافة إلى نقل مختطفين إسرائيليين إليه".
أشخاص يتجمعون حول سيارة إسعاف تضررت في غارة إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
إعلام إسرائيلي: اعتقال مدير مستشفى الشفاء في غزة
07:51 GMT
وأشار البيان إلى أن القرار بشأن مواصلة احتجاز مدير مجمع الشفاء سيتخذ بناء على نتائج التحقيق ومدى تورطه في النشاطات الإرهابية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير مستشفى الشفاء، على طريق الممر الآمن المتجه إلى جنوبي غزة.
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