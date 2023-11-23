https://sputnikarabic.ae/20231123/الصحة-العالمية-تطلب-معلومات-مفصلة-من-الصين-حول-الزيادة-في-حالات-الأمراض-التنفسية-1083400740.html

"الصحة العالمية" تطلب معلومات مفصلة من الصين حول الزيادة في حالات الأمراض التنفسية

"الصحة العالمية" تطلب معلومات مفصلة من الصين حول الزيادة في حالات الأمراض التنفسية

صرّحت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أنها طلبت من الصين، معلومات مفصلة حول ارتفاع حالات الأمراض التنفسية وتقارير عن تجمعات لإصابات التهاب الرئة لدى... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T05:26+0000

2023-11-23T05:26+0000

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وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها: "قامت منظمة الصحة العالمية، بتوجيه طلب رسمي إلى الصين، بتقديم معلومات مفصلة حول زيادة في حالات الأمراض التنفسية وتقارير عن تجمعات لالتهاب الرئة لدى الأطفال".وذكرت المنظمة أيضًا أن "السلطات الصينية، قالت في مؤتمر صحفي، في 13 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري) إنه هناك زيادة في حالات الأمراض التنفسية في الصين، وأرجعت هذه الزيادة إلى رفع القيود المفروضة بسبب فيروس "كوفيد-19" وانتشار المسببات المعروفة مثل الإنفلونزا وبكتيريا الميكوبلازما وفيروس التهاب الرئة التنفسي وفيروس كورونا المرتبط بالتنفس، وشددت السلطات على ضرورة تعزيز مراقبة الأمراض في المرافق الصحية والمجتمعات، وتعزيز قدرة النظام الصحي على التعامل مع المرضى".وأضافت المنظمة أن وسائل إعلام وبرنامج مراقبة الأمراض الناشئة، قالوا، يوم الثلاثاء الماضي: "هناك تقارير عن تجمعات لإصابات التهاب الرئة غير المشخص لدى الأطفال في شمال الصين"، مشيرة إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإصابات مرتبطة بالزيادة العامة في العدوى التنفسية، التي أعلنت عنها السلطات الصينية سابقًا، أو حوادث منفصلة".وأضافت المنظمة أنها طلبت معلومات إيبيدميولوجية وسريرية إضافية من الصين، يوم أمس الأربعاء، بما في ذلك "نتائج التحاليل المختبرية لتلك التجمعات المبلغ عنها لدى الأطفال، من خلال آلية اللوائح الصحية الدولية"، ومعلومات عن "الاتجاهات الحديثة في انتشار المسببات المعروفة"، بحسب قول المنظمة.وأوصت المنظمة أيضًا باتباع إجراءات لتقليل مخاطر الأمراض التنفسية، بما في ذلك التطعيم والابتعاد عن الأشخاص المرضى والبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض، وإجراء اختبار للتحقق من وجود مرض محتمل وارتداء الأقنعة الطبية وغيرها.

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