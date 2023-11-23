https://sputnikarabic.ae/20231123/خبير-لا-يوجد-لدى-الغرب-استراتيجية-لمصير-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-1083415711.html
خبير: لا يوجد لدى الغرب استراتيجية لمصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع
خبير: لا يوجد لدى الغرب استراتيجية لمصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" على أثير إذاعة "سبوتنيك": نتنياهو يوجه تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة "حماس" في أي مكان في العالم؛ الولايات... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T13:11+0000
2023-11-23T13:11+0000
2023-11-23T13:11+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: لا يوجد لدى الغرب استراتيجية لمصير أوكرانيا بعد إنتهاء الصراع
خبير: لا يوجد لدى الغرب استراتيجية لمصير أوكرانيا بعد إنتهاء الصراع
أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا فشلت، وروسيا لن تُهزم، ولهذا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبحث عن خطة جديدة.حول هذا الموضوع، قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه:خبير: انهيار القيم الإنسانية والأخلاق الدولية في غزةصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وجّه تعليمات لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد الإسرائيلي) بالتحرك ضد قادة حركة "حماس" في أي مكان في العالم. جاءت تصريحاته عقب اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" بوساطة قطرية، إلا أنه قال إن الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل أهدافها وإعادة المخطوفين كافة والقضاء على حماس.حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشأن الفلسطيني والكاتب في جريدة الأيام، الأستاذ أكرم عطالله:خبير سعودي: مسألة التطبيع غير مطروحة الآنقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تسجل أدلة إيجابية على أن سلطات إسرائيل والمملكة العربية السعودية لا تريد التخلي عن تطبيع العلاقات الثنائية.بهذا الخصوص، قال المحلل السياسي سعد عبدالله الحامد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: لا يوجد لدى الغرب استراتيجية لمصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" على أثير إذاعة "سبوتنيك": نتنياهو يوجه تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة "حماس" في أي مكان في العالم؛ الولايات المتحدة ترى دلائل على رغبة السعودية وإسرائيل بالتطبيع؛ دول أوروبية ترى أنه لا يمكن هزيمة روسيا والحل يكمن في المفاوضات.
أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا فشلت، وروسيا لن تُهزم، ولهذا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبحث عن خطة جديدة.
حول هذا الموضوع، قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه:
"لا يوجد لدى الغرب استراتيجية واضحة لتحديد مصير أوكرانيا كبلد بعد انتهاء الصراع العسكر، وما زال مصيرها كدولة مبهما مع وجود أطماع كثيرة مثل الأطماع البولندية مثلا التي تعتبرها أراض تاريخية لها، والملف الأوكراني بات ورقة انتخابية لبايدن".
خبير: انهيار القيم الإنسانية والأخلاق الدولية في غزة
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وجّه تعليمات لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد الإسرائيلي) بالتحرك ضد قادة حركة "حماس" في أي مكان في العالم. جاءت تصريحاته عقب اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" بوساطة قطرية، إلا أنه قال إن الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل أهدافها وإعادة المخطوفين كافة والقضاء على حماس.
حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشأن الفلسطيني والكاتب في جريدة الأيام، الأستاذ أكرم عطالله:
"نتنياهو باعتراف الإسرائيليين فاقد للتوازن ولم يعد سويا فهو يتصرف بغريزة وليس بعقل والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود الحرب وهي التي تموّل بالسلاح وهي التي تقرر اللحظة لوقف الحرب، لذلك حديث نتنياهو كله ينجم عن ردة فعل وتعبيرعن فقدان الثقة بالنفس وفقدان التوازن الذي حدث في إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول). إسرائيل لا ترى أن الفلسطيني يستحق الحياة والعربي الجيد بنظرها هو العربي الميت وهذه المقولة تتجسد في كل تفاصيل هذه الحرب التي هي ليست ضد حماس فقط، بل ضد الناس جميعا والأطفال والنساء والمستشفيات والجامعات وخزانات المياه ففي غزة القيم الإنسانية والأخلاق الدولية هي التي تنهار".
خبير سعودي: مسألة التطبيع غير مطروحة الآن
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تسجل أدلة إيجابية على أن سلطات إسرائيل والمملكة العربية السعودية لا تريد التخلي عن تطبيع العلاقات الثنائية.
بهذا الخصوص، قال المحلل السياسي سعد عبدالله الحامد:
"المملكة مارست ضغوطا منذ البداية على الولايات المتحدة لإيقاف الحرب وإدخال المعونات الإغاثية والإنسانية وكلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة نرى زيادة الضغط لإحداث نشاط يساعد بايدن في الانتخابات؛ ومع استمرار الحرب على غزة والأخوة الفلسطينيين فإن مسألة التطبيع غير مطروحة أبدا وأستبعد أن تكون في ظل التعنت الإسرائيلي باستمرارها".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...