https://sputnikarabic.ae/20231123/خبير-لا-يوجد-لدى-الغرب-استراتيجية-لمصير-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-1083415711.html

خبير: لا يوجد لدى الغرب استراتيجية لمصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع

خبير: لا يوجد لدى الغرب استراتيجية لمصير أوكرانيا بعد انتهاء الصراع

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" على أثير إذاعة "سبوتنيك": نتنياهو يوجه تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة "حماس" في أي مكان في العالم؛ الولايات... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

حصاد الأسبوع

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خبير: لا يوجد لدى الغرب استراتيجية لمصير أوكرانيا بعد إنتهاء الصراع خبير: لا يوجد لدى الغرب استراتيجية لمصير أوكرانيا بعد إنتهاء الصراع

أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا فشلت، وروسيا لن تُهزم، ولهذا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبحث عن خطة جديدة.حول هذا الموضوع، قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه:خبير: انهيار القيم الإنسانية والأخلاق الدولية في غزةصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وجّه تعليمات لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد الإسرائيلي) بالتحرك ضد قادة حركة "حماس" في أي مكان في العالم. جاءت تصريحاته عقب اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" بوساطة قطرية، إلا أنه قال إن الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل أهدافها وإعادة المخطوفين كافة والقضاء على حماس.حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشأن الفلسطيني والكاتب في جريدة الأيام، الأستاذ أكرم عطالله:خبير سعودي: مسألة التطبيع غير مطروحة الآنقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تسجل أدلة إيجابية على أن سلطات إسرائيل والمملكة العربية السعودية لا تريد التخلي عن تطبيع العلاقات الثنائية.بهذا الخصوص، قال المحلل السياسي سعد عبدالله الحامد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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