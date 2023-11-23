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https://sputnikarabic.ae/20231123/رئيس-هيئة-الاستعلامات-المصرية-الهدنة-بكل-شروطها-في-غزة-يتوقع-دخولها-حيز-التنفيذ-1083413148.html
رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: الهدنة بكل شروطها في غزة يتوقع دخولها حيز التنفيذ
رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: الهدنة بكل شروطها في غزة يتوقع دخولها حيز التنفيذ
أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أنه من المتوقع وفقا لمسار الاتصالات والمشاورات المصرية الحالية مع كل الأطراف، أن تدخل الهدنة بكل شروطها... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T11:50+0000
2023-11-23T11:50+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رشوان، في بيان، اليوم الخميس، إن "الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.. وأنه من المتوقع، وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ، غدا الجمعة".وأضاف أن "ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة".وكانت قد أعلنت حركة "حماس"، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل، إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/حماس-الهدنة-أثبتت-فشل-إسرائيل-في-تحرير-أسراها-1083403830.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: الهدنة بكل شروطها في غزة يتوقع دخولها حيز التنفيذ

11:50 GMT 23.11.2023
© Sputnik . mohamed Hemidaانطلاق فعاليات الحوار الوطني في مصر بحضور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
انطلاق فعاليات الحوار الوطني في مصر بحضور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . mohamed Hemida
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أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أنه من المتوقع وفقا لمسار الاتصالات والمشاورات المصرية الحالية مع كل الأطراف، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ، غدا الجمعة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رشوان، في بيان، اليوم الخميس، إن "الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.. وأنه من المتوقع، وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ، غدا الجمعة".
وأضاف أن "ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة".
وكانت قد أعلنت حركة "حماس"، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
"حماس": الهدنة أثبتت فشل إسرائيل في تحرير أسراها
07:58 GMT
وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل، إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.
ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.
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