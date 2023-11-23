https://sputnikarabic.ae/20231123/حماس-الهدنة-أثبتت-فشل-إسرائيل-في-تحرير-أسراها-1083403830.html

"حماس": الهدنة أثبتت فشل إسرائيل في تحرير أسراها

"حماس": الهدنة أثبتت فشل إسرائيل في تحرير أسراها

أكد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، أيمن شناعة، أن اتفاق الهدنة الذي وافقت عليه إسرائيل، أثبت فشل حكومة بنيامين نتنياهو في تحرير الرهائن الإسرائيليين داخل... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T07:58+0000

2023-11-23T07:58+0000

2023-11-23T07:58+0000

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح شناعة أن قطاع غزة قد ينعم بمزيد من الهدوء في حال لم يخترق الجيش الإسرائيلي أي بند من بنود الهدنة.وتابع: "حركة حماس على اتصال دائم مع مصر وقطر، وستضمنان نتائج سليمة لاتفاق الهدنة الإنسانية، إضافة لتواصل غير مباشر مع الجانب الأمريكي عبر الدوحة"، مشيرًا إلى أن "الحركة ستطلق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل تحرير إسرائيل الفلسطينيين القابعين في سجون تل أبيب منذ عدة أعوام".وأكد شناعة أن تل أبيب ستدفع ثمن المجازر الوحشية التي ارتكبتها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في غزة، كقتل الأطفال والنساء والشيوخ داخل منازلهم وتدمير البنى التحتية.وتوقّع شناعة أن تدفع حكومة نتنياهو تكاليف إخفاقاتها المتتالية خلال عدوانها على غزة، وأن الشعب الإسرائيلي لن يرضى بنتنياهو رئيسا للحكومة بعد فشله الذريع في تحرير الأسرى وسوء اتخاذه القرارات.وناشد شناعة الدول العربية باتخاذ موقف حاسم في وجه إسرائيل، وألا ترضخ لشروط تل أبيب، فضلا عن إرسالها المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة باستمرار، إذ أن هذه الخطوة لا تحتاج قرارا إسرائيليا، بل موقفًا عربيًا موحدا.ومرّ نحو شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.ويمثل القصف الإسرائيلي جزءا من عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقتها إسرائيل ضد قطاع غزة، وأدت إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف، مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتبدأ اليوم الخميس، هدنة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتجديد، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية، وتشمل تبادل للأسرى بين الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20231123/الجيش-الإسرائيلي-قصفنا-مئات-الأهداف-التابعة-لـحماس-في-غزة-1083402861.html

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حصري, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل