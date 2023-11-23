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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231123/مجلس-الأمن-الروسي-أمامنا-مهمة-إنتاج-مسيرات-للدفاع-الجوي-في-أسرع-وقت-ممكن-1083419934.html
مجلس الأمن الروسي: أمامنا مهمة إنتاج مسيرات للدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن
مجلس الأمن الروسي: أمامنا مهمة إنتاج مسيرات للدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أن أنظمة الطائرات من دون طيار أصبحت مطلوبة بشكل خاص منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وهو شيء لم... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T16:21+0000
2023-11-23T16:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
العالم
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وقال مدفيديف خلال زيارة إلى المركز الفيدرالي لأنظمة الطائرات من دون طيار في منطقة رودنيفو الصناعية في موسكو: "لقد أصبحت أنظمة الطائرات من دون طيار مطلوبة بشكل خاص منذ بداية المنطقة العسكرية الخاصة، وبصراحة لم يكن هذا متوقعًا، وكما أظهر مسار العمليات العسكرية، الآن على المستوى التكتيكي يتم استخدام الطائرات المسيرة لأنها غير مكلفة، ولم يتم في بلادنا إنتاجها بكميات كبيرة، وبالتالي فإن المهمة هي التأسيس لإنتاجها في أقصر وقت ممكن".وأكد مكتب "فوستوك" الروسي للتصاميم، أنه سلّم القوات المسلحة الروسية 15 مسيّرة من مسيرات "المشرط" الانتحارية، دفعة واحدة، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج "المشرط" في الوقت الراهن، على دفعات صغيرة (20 مسيّرة انتحارية شهريا)، ومن الممكن زيادة حجم الإنتاج الصناعي الشهري إذا اقتضى الأمر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231123/الكشف-عن-خصائص-المقاتلة-الروسية-من-الجيل-السادس-1083404773.html
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روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: أمامنا مهمة إنتاج مسيرات للدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن

16:21 GMT 23.11.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أن أنظمة الطائرات من دون طيار أصبحت مطلوبة بشكل خاص منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وهو شيء لم يكن متوقعًا، والمهمة الآن هي زيادة إنتاج الطائرات المسيرة في روسيا إلى أقصى حد.
وقال مدفيديف خلال زيارة إلى المركز الفيدرالي لأنظمة الطائرات من دون طيار في منطقة رودنيفو الصناعية في موسكو: "لقد أصبحت أنظمة الطائرات من دون طيار مطلوبة بشكل خاص منذ بداية المنطقة العسكرية الخاصة، وبصراحة لم يكن هذا متوقعًا، وكما أظهر مسار العمليات العسكرية، الآن على المستوى التكتيكي يتم استخدام الطائرات المسيرة لأنها غير مكلفة، ولم يتم في بلادنا إنتاجها بكميات كبيرة، وبالتالي فإن المهمة هي التأسيس لإنتاجها في أقصر وقت ممكن".
مقاتلة الجيل السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
الكشف عن خصائص المقاتلة الروسية من الجيل السادس
08:56 GMT

وكانت قد بدأت القوات الروسية باستخدام ذخيرة جديدة (مسيرة انتحارية ضاربة) من طراز "المشرط" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد مكتب "فوستوك" الروسي للتصاميم، أنه سلّم القوات المسلحة الروسية 15 مسيّرة من مسيرات "المشرط" الانتحارية، دفعة واحدة، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج "المشرط" في الوقت الراهن، على دفعات صغيرة (20 مسيّرة انتحارية شهريا)، ومن الممكن زيادة حجم الإنتاج الصناعي الشهري إذا اقتضى الأمر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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