https://sputnikarabic.ae/20231123/مسؤول-بمعابر-غزة-لـ-سبوتنيك-نتوقع-مضاعفة-شاحنات-المساعدات-الإنسانية-والوقود-مع-بدء-الهدنة-1083426085.html
مسؤول بمعابر غزة لـ "سبوتنيك": نتوقع مضاعفة شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود مع بدء الهدنة
مسؤول بمعابر غزة لـ "سبوتنيك": نتوقع مضاعفة شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود مع بدء الهدنة
توقع هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في غزة، دخول عدد أكبر ومضاعف من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بدءًا من صباح الغد، مع... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T21:51+0000
2023-11-23T21:51+0000
2023-11-23T21:51+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
معبر رفح
العالم العربي
طوفان الأقصى
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082325526_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eed2ec6b2987d7d1d2c4f8310d5bfbc7.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الجهات المصرية وعدت بإدخال مضاعف للمساعدات وعربات الوقود والغاز، حيث توقع دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات لغزة.وفيما يتعلق بعبور الجرحى الفلسطينيين إلى مصر، قال إنها تتم بشكل يومي، لكن بأعداد قليلة، متمنيًا أن تساهم الهدنة في خروج أعداد أكبرى من الجرحى للمستشفيات سواء في مصر، أو الدول العربية، أو الدول المساندة للقضية الفلسطينية، من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الموت المحقق في حال بقاءهم في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.وأضاف الأنصاري، عبر القناة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/كتائب-القسام-جاهزون-للاستمرار-في-المواجهة-والتصدي-للعدو-مهما-بلغت-مدة-العدوان-ومداه-1083423345.html
غزة
معبر رفح
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082325526_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_08b2669b9a0df6f3136ef280f1668e9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, معبر رفح, العالم العربي, طوفان الأقصى, حصري
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, معبر رفح, العالم العربي, طوفان الأقصى, حصري
مسؤول بمعابر غزة لـ "سبوتنيك": نتوقع مضاعفة شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود مع بدء الهدنة
حصري
توقع هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في غزة، دخول عدد أكبر ومضاعف من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بدءًا من صباح الغد، مع دخول اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الجهات المصرية وعدت بإدخال مضاعف للمساعدات وعربات الوقود والغاز، حيث توقع دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات لغزة.
وأوضح أن القطاع ظل منقطعًا من الغاز منذ 45 يومًا، وأن إدخال شاحنات الوقود سيتم تزويد المواطنين بها، وكذلك المستشفيات العاملة في القطاع لإنقاذ الجرحى والمرضى.
وفيما يتعلق بعبور الجرحى الفلسطينيين إلى مصر، قال إنها تتم بشكل يومي، لكن بأعداد قليلة، متمنيًا أن تساهم الهدنة في خروج أعداد أكبرى من الجرحى للمستشفيات سواء في مصر، أو الدول العربية، أو الدول المساندة للقضية الفلسطينية
، من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الموت المحقق في حال بقاءهم في قطاع غزة.
وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من الأطفال الجرحى في قطاع غزة، يقدرون بالآلاف، ويحتاجون لعمليات جراحية طارئة من بتر أقدام وأيدي، وعمليات أخرى صعبة نتيجة للقصف، مرحبًا بأي جهود أو مبادرات دولية لاستضافة الأطفال الجرحى من أجل علاجهم خارج غزة.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضاف الأنصاري، عبر القناة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.