https://sputnikarabic.ae/20231123/مسؤول-بمعابر-غزة-لـ-سبوتنيك-نتوقع-مضاعفة-شاحنات-المساعدات-الإنسانية-والوقود-مع-بدء-الهدنة-1083426085.html

مسؤول بمعابر غزة لـ "سبوتنيك": نتوقع مضاعفة شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود مع بدء الهدنة

مسؤول بمعابر غزة لـ "سبوتنيك": نتوقع مضاعفة شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود مع بدء الهدنة

توقع هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في غزة، دخول عدد أكبر ومضاعف من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بدءًا من صباح الغد، مع... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T21:51+0000

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2023-11-23T21:51+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الجهات المصرية وعدت بإدخال مضاعف للمساعدات وعربات الوقود والغاز، حيث توقع دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات لغزة.وفيما يتعلق بعبور الجرحى الفلسطينيين إلى مصر، قال إنها تتم بشكل يومي، لكن بأعداد قليلة، متمنيًا أن تساهم الهدنة في خروج أعداد أكبرى من الجرحى للمستشفيات سواء في مصر، أو الدول العربية، أو الدول المساندة للقضية الفلسطينية، من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الموت المحقق في حال بقاءهم في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا، الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.وأضاف الأنصاري، عبر القناة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231123/كتائب-القسام-جاهزون-للاستمرار-في-المواجهة-والتصدي-للعدو-مهما-بلغت-مدة-العدوان-ومداه-1083423345.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, معبر رفح, العالم العربي, طوفان الأقصى, حصري