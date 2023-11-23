عربي
الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الساعة 7 صباحا
https://sputnikarabic.ae/20231123/نائب-لبناني-قوى-غربية-عطلت-تسمية-قائد-للجيش-وربطت-المساعدات-بإبقاء-العماد-عون-1083418545.html
نائب لبناني: قوى غربية عطلت تسمية قائد للجيش وربطت المساعدات بإبقاء العماد عون
نائب لبناني: قوى غربية عطلت تسمية قائد للجيش وربطت المساعدات بإبقاء العماد عون
أعلن النائب المستقل في البرلمان اللبناني، حيدر ناصر، تعرض لبنان لضغوط خارجية للتمديد أو تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون، بعد أن كان قد طُرح اسم آخر يحل... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T14:57+0000
2023-11-23T14:57+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082413912_0:0:2176:1223_1920x0_80_0_0_a1438183e4b947f93779489b4e30bfb3.jpg
وكشف النائب اللبناني لوكالة "سبوتنيك" أن لبنان كان قاب قوسين أو أدنى من حل الموضوع عن طريق طرح اسم العميد طوني قهوجي رئيس جهاز المخابرات في لبنان، إلّا أن قوى غربية وإقليمية أصرت على التمديد لقائد الجيش الحالي وربطت هذا الموضوع بمسألة المساعدات المقدمة للجيش اللبناني وهو ما منع من تسمية قهوجي كبديل محتمل.ورجّح النائب أن يتم الذهاب نحو تأخير التسريح لقائد الجيش الذي ستنتهي ولايته في العاشر من الشهر المقبل، دون الذهاب إلى مجلس النواب أو صدور أي شيء عنه في هذا الخصوص، مشددا في الوقت ذاته على أن سيناريوهات مجلس النواب لن تكون سهلة، بل وصعبة التوقع إن كان من حيث تأمين نصاب الوزراء المطلوب لإصدار قانون التعيين أو التمديد، أو حتى من ناحية تسمية جهة مخولة بديلا عن وزير الدفاع الذي يقاطع جلسات الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20231122/رئيس-المجلس-الوطني-للإعلام-في-لبنان-استهداف-إسرائيل-لصحفيين-من-الميادين-كان-مقصودا-1083397412.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082413912_0:0:2176:1631_1920x0_80_0_0_c7648ffa04c07807b9c168489bd10e10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

نائب لبناني: قوى غربية عطلت تسمية قائد للجيش وربطت المساعدات بإبقاء العماد عون

14:57 GMT 23.11.2023
© AP Photo / Uncreditedقائد الجيش اللبناني، جوزيف عون
قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبر
حصري
أعلن النائب المستقل في البرلمان اللبناني، حيدر ناصر، تعرض لبنان لضغوط خارجية للتمديد أو تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون، بعد أن كان قد طُرح اسم آخر يحل مكانه.
وكشف النائب اللبناني لوكالة "سبوتنيك" أن لبنان كان قاب قوسين أو أدنى من حل الموضوع عن طريق طرح اسم العميد طوني قهوجي رئيس جهاز المخابرات في لبنان، إلّا أن قوى غربية وإقليمية أصرت على التمديد لقائد الجيش الحالي وربطت هذا الموضوع بمسألة المساعدات المقدمة للجيش اللبناني وهو ما منع من تسمية قهوجي كبديل محتمل.

وأشار النائب إلى أن هذا الموضوع من صلاحيات مجلس الوزراء وهو المختص بتأجيل تسريح القيادات العسكرية، مضيفا أن هناك اقتراحا إضافيا بإمكانية التمديد للقيادات لحين انتخاب رئيس للجمهورية أو الذهاب إلى الحلول الأخرى كتعيين الأكبر سنا في الجيش.

القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان: استهداف إسرائيل لصحفيين من "الميادين" كان مقصودا
أمس, 19:35 GMT
ورجّح النائب أن يتم الذهاب نحو تأخير التسريح لقائد الجيش الذي ستنتهي ولايته في العاشر من الشهر المقبل، دون الذهاب إلى مجلس النواب أو صدور أي شيء عنه في هذا الخصوص، مشددا في الوقت ذاته على أن سيناريوهات مجلس النواب لن تكون سهلة، بل وصعبة التوقع إن كان من حيث تأمين نصاب الوزراء المطلوب لإصدار قانون التعيين أو التمديد، أو حتى من ناحية تسمية جهة مخولة بديلا عن وزير الدفاع الذي يقاطع جلسات الحكومة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصورأمس, 22:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала