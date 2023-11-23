https://sputnikarabic.ae/20231123/ناسا-ترصد-كوكبا-يمطر-رمالا-فيديو-1083417733.html
ناسا ترصد كوكبا "يمطر رمالا"... فيديو
ناسا ترصد كوكبا "يمطر رمالا"... فيديو
أفادت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" باكتشاف 5539 كوكبًا خارج المجموعة الشمسية، مؤكدة وجود المزيد مما يتم تأكيده كل يوم، وتم اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T14:17+0000
2023-11-23T14:17+0000
2023-11-23T14:17+0000
علوم
معلومات
الكون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104396/10/1043961050_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8e888a46f141a2c99831b085295edf28.jpg
وأوضح العلماء أن الكواكب الخارجية هي كواكب تدور حول نجوم أخرى، إذ تم اكتشاف "دبليو 107 بي"، والذي يدور حول "دبليو 107"، في عام 2017 باستخدام مجموعة التلسكوبات الآلية ذات الزاوية الواسعة للبحث عن الكواكب.إنه كوكب غازي خارج المجموعة الشمسية له كتلة مشابهة لنبتون ولكن بقطر أقرب إلى قطر المشتري ويبعد عنه 200 سنة ضوئية، ويدور حول نجم "دبليو 107" كوكبة العذراء.استخدم علماء الفلك أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة "ميري"، لاستكشاف "دبليو 107 بي"، الذي يدور حول" دبليو 107"، والذي مكنهم، بسبب غلافه الجوي الرقيق، من النظر أعمق من المعتاد للكشف عن أشياء جديدة، حيث قام الفريق بدراسة الغلاف الجوي ووجد أدلة على وجود بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت وسُحب من "الرمال" ولكن من المدهش عدم وجود أي علامة على وجود الميثان.على الأرض، يتجمد الماء عادةً عند درجات حرارة منخفضة، ولكن في الكواكب الغازية العملاقة حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى حوالي 1000 درجة، يمكن أن تتجمد جزيئات السيليكات مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تكوين السحب، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.أحد الاكتشافات المفاجئة، أو بالأحرى عدم الاكتشاف، هو غياب الميثان. وكان غاز الميثان متوقعا، لكن غيابه يشير إلى احتمال أن يكون الغلاف الجوي أكثر دفئا مما كان يعتقد في البداية.
الكون
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104396/10/1043961050_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_61494877081c13b340a7190790e3dcbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, معلومات, الكون
ناسا ترصد كوكبا "يمطر رمالا"... فيديو
أفادت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" باكتشاف 5539 كوكبًا خارج المجموعة الشمسية، مؤكدة وجود المزيد مما يتم تأكيده كل يوم، وتم اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية في عام 1992، وآخرها الكويكب الغامض "دبليو 107".
وأوضح العلماء أن الكواكب الخارجية هي كواكب تدور حول نجوم أخرى، إذ تم اكتشاف "دبليو 107 بي"، والذي يدور حول "دبليو 107"، في عام 2017 باستخدام مجموعة التلسكوبات الآلية ذات الزاوية الواسعة للبحث عن الكواكب.
إنه كوكب غازي خارج المجموعة الشمسية له كتلة مشابهة لنبتون ولكن بقطر أقرب إلى قطر المشتري ويبعد عنه 200 سنة ضوئية، ويدور حول نجم "دبليو 107" كوكبة العذراء.
إن كتلة الكوكب وحجمه تعني أن غلافه الجوي "رقيق" إلى حد ما وأكثر تخلخلًا من الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي.
استخدم علماء الفلك أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة "ميري"، لاستكشاف "دبليو 107 بي"، الذي يدور حول" دبليو 107"، والذي مكنهم، بسبب غلافه الجوي الرقيق، من النظر أعمق من المعتاد للكشف عن أشياء جديدة، حيث قام الفريق بدراسة الغلاف الجوي ووجد أدلة على وجود بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت وسُحب من "الرمال" ولكن من المدهش عدم وجود أي علامة على وجود الميثان.
تم اكتشاف السحب أيضًا، على الرغم من أنها تتكون من جزيئات سيليكات صغيرة، وهي المكون الرئيسي للرمل، على عكس السحب الموجودة على الأرض.
على الأرض، يتجمد الماء عادةً عند درجات حرارة منخفضة، ولكن في الكواكب الغازية العملاقة حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى حوالي 1000 درجة، يمكن أن تتجمد جزيئات السيليكات مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تكوين السحب، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
أحد الاكتشافات المفاجئة، أو بالأحرى عدم الاكتشاف، هو غياب الميثان. وكان غاز الميثان متوقعا، لكن غيابه يشير إلى احتمال أن يكون الغلاف الجوي أكثر دفئا مما كان يعتقد في البداية.