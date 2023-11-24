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https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-أمريكا-وألمانيا-تجبران-زيلينسكي-على-التفاوض-مع-روسيا--1083454528.html
إعلام: أمريكا وألمانيا تجبران زيلينسكي على التفاوض مع روسيا
إعلام: أمريكا وألمانيا تجبران زيلينسكي على التفاوض مع روسيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا وألمانيا تعتزمان إجبار أوكرانيا على بدء المفاوضات مع روسيا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T15:46+0000
2023-11-24T15:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وجاء في مقال منشور في تلك الوسائل: "يجب على زيلينسكي نفسه أن يدرك أن الأمر لم يعد من الممكن أن يستمر على هذا النحو دون أي مساعدة خارجية. يجب عليه أن يلجأ هو نفسه إلى الناس ويشرح لهم أن المفاوضات ضرورية".وأشار المقال إلى أنه ولهذا الغرض، قد تبدأ برلين وواشنطن في خفض إمدادات الأسلحة إلى كييف لدرجة أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها فقط وليس الهجوم.وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، تدرك الإدارة الأمريكية أن حجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا يتناقص بسبب استنفاد الأموال التي وافق عليها الكونغرس.وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231124/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-الصقر-المهيمن-على-سماء-أوكرانيا-1083447718.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: أمريكا وألمانيا تجبران زيلينسكي على التفاوض مع روسيا

15:46 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا وألمانيا تعتزمان إجبار أوكرانيا على بدء المفاوضات مع روسيا.
وجاء في مقال منشور في تلك الوسائل: "يجب على زيلينسكي نفسه أن يدرك أن الأمر لم يعد من الممكن أن يستمر على هذا النحو دون أي مساعدة خارجية. يجب عليه أن يلجأ هو نفسه إلى الناس ويشرح لهم أن المفاوضات ضرورية".
وأشار المقال إلى أنه ولهذا الغرض، قد تبدأ برلين وواشنطن في خفض إمدادات الأسلحة إلى كييف لدرجة أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها فقط وليس الهجوم.
مقاتلة ميغ 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن "الصقر المهيمن" على سماء أوكرانيا
14:48 GMT
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، تدرك الإدارة الأمريكية أن حجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا يتناقص بسبب استنفاد الأموال التي وافق عليها الكونغرس.
وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
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