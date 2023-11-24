عربي
موظفو "بي بي سي" يعترفون بالمعايير المزدوجة عند تغطية الحرب في غزة
https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-أوكرانيا-فقدت-نحو-179-ألف-سلاح-منذ-بداية-العملية-الروسية-الخاصة--1083456406.html
إعلام: أوكرانيا فقدت نحو 179 ألف سلاح منذ بداية العملية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا فقدت نحو 179 ألف سلاح منذ بداية العملية الروسية الخاصة
أفاد المصدر التحليلي الأوكراني "أوبن داتابوت"، اليوم الجمعة، بأنه تم فقدان نحو 179 ألف سلاح ناري على أراضي أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T18:09+0000
2023-11-24T18:09+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082623666_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_7604ca38e737d99b461234d180371a2d.jpg
ونُشر على موقع "أوبن داتابوت": "منذ بداية الحرب، تم تسجيل 178.818 وحدة من الأسلحة المفقودة والمسروقة، وهذا يمثل 30% من إجمالي عدد الأسلحة المسجلة على الإطلاق".وأوضح الموقع أن 80% من الأسلحة فقدت، في حين 20% منها سرق.وفي فبراير 2022، سمحت السلطات الأوكرانية للمدنيين بحيازة أسلحة نارية، وفي كييف وحدها، بعد بدء العملية الخاصة، قام ممثلو الحكومة الأوكرانية بتوزيع أكثر من 25 ألف سلاح ناري وأكثر من مليون طلقة ذخيرة على المواطنين بشكل لا يمكن السيطرة عليه.وفي وقت لاحق، ناشدت السلطات الأوكرانية المواطنين مرارا مطالبتهم بتسليم الأسلحة التي حصلوا عليها.وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، حيث نشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-يتحدث-عن-سلاح-روسي-يدق-مسار-صواريخ-الناتو-في-أوكرانيا-1083456065.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082623666_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_3a69aef7ee7d7c9707476bc4575e3df7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: أوكرانيا فقدت نحو 179 ألف سلاح منذ بداية العملية الروسية الخاصة

18:09 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من لواء "تيريك" قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المصدر التحليلي الأوكراني "أوبن داتابوت"، اليوم الجمعة، بأنه تم فقدان نحو 179 ألف سلاح ناري على أراضي أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022.
ونُشر على موقع "أوبن داتابوت": "منذ بداية الحرب، تم تسجيل 178.818 وحدة من الأسلحة المفقودة والمسروقة، وهذا يمثل 30% من إجمالي عدد الأسلحة المسجلة على الإطلاق".

وأشار الموقع إلى بيانات من السجل الأوكراني للأسلحة المفقودة والمسروقة، والذي يأخذ في الاعتبار البيانات المتعلقة بالأسلحة المدنية والعسكرية.

وأوضح الموقع أن 80% من الأسلحة فقدت، في حين 20% منها سرق.
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام يتحدث عن سلاح روسي يحرف مسار صواريخ الناتو في أوكرانيا
17:19 GMT
وفي فبراير 2022، سمحت السلطات الأوكرانية للمدنيين بحيازة أسلحة نارية، وفي كييف وحدها، بعد بدء العملية الخاصة، قام ممثلو الحكومة الأوكرانية بتوزيع أكثر من 25 ألف سلاح ناري وأكثر من مليون طلقة ذخيرة على المواطنين بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وفي وقت لاحق، ناشدت السلطات الأوكرانية المواطنين مرارا مطالبتهم بتسليم الأسلحة التي حصلوا عليها.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، حيث نشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غزة تلتقط أنفاسها في هدنة لمدة 4 أيام.. فيديو وصور13:14 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала