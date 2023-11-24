https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-يتحدث-عن-سلاح-روسي-يدق-مسار-صواريخ-الناتو-في-أوكرانيا-1083456065.html
إعلام يتحدث عن سلاح روسي يحرف مسار صواريخ الناتو في أوكرانيا
إعلام يتحدث عن سلاح روسي يحرف مسار صواريخ الناتو في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية يمكنها أن تحرف حتى الصواريخ المنقولة من دول "الناتو" عن مسارها في منطقة العمليات الخاصة. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T17:19+0000
2023-11-24T17:19+0000
2023-11-24T17:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بدأت أيضًا صواريخ GMLRS طويلة المدى تخرج فجأة عن الهدف بفضل التشويش الروسي، حاليًا، في بعض المناطق تضل معظم قذائف GMLRS عن مسارها".وبحسب المقال، فإن النجاح الروسي المتزايد في حرب الطائرات دون طيار يرجع إلى كثافة أنظمة الحرب الإلكترونية التي تمكنت روسيا من نشرها بفضل سنوات عديدة من الاستثمار.وأوضحت صحيفة "الإيكونوميست" أن "المعدات الروسية إما تعطل أنظمة التوجيه أو تعطل الاتصالات اللاسلكية مع المشغلين. وتحوم الطائرات دون طيار المتضررة بلا هدف فوق الأرض حتى تنفد طاقتها وتسقط على الأرض".وقد لاحظت وسائل الإعلام الغربية مرارا فاعلية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعمل بشكل فعال على تشويش الطائرات دون طيار الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231124/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-الصقر-المهيمن-على-سماء-أوكرانيا-1083447718.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام يتحدث عن سلاح روسي يحرف مسار صواريخ الناتو في أوكرانيا
17:19 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 17:32 GMT 24.11.2023)
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية يمكنها أن تحرف حتى الصواريخ المنقولة من دول "الناتو" عن مسارها في منطقة العمليات الخاصة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بدأت أيضًا صواريخ GMLRS طويلة المدى تخرج فجأة عن الهدف بفضل التشويش الروسي، حاليًا، في بعض المناطق تضل معظم قذائف GMLRS عن مسارها".
وأشار المقال إلى أن قدرة أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية على التصدي بشكل فعال لمختلف الطائرات دون طيار يشكل مصدر قلق كبير.
وبحسب المقال، فإن النجاح الروسي المتزايد في حرب الطائرات دون طيار يرجع إلى كثافة أنظمة الحرب الإلكترونية التي تمكنت روسيا من نشرها بفضل سنوات عديدة من الاستثمار.
وأوضحت صحيفة "الإيكونوميست" أن "المعدات الروسية إما تعطل أنظمة التوجيه أو تعطل الاتصالات اللاسلكية مع المشغلين. وتحوم الطائرات دون طيار المتضررة بلا هدف فوق الأرض حتى تنفد طاقتها وتسقط على الأرض".
وقد لاحظت وسائل الإعلام الغربية مرارا فاعلية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعمل بشكل فعال على تشويش الطائرات دون طيار الأوكرانية.