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https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-مقتل-امرأة-وإصابة-3-أشخاص-إثر-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-المستشفى-الإندونيسي-في-غزة-1083427681.html
إعلام: مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في غزة
إعلام: مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، وقتلت امرأة وأصابت 3 أشخاص واعتقلت 3 آخرين، قبل ساعات... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T04:10+0000
2023-11-24T04:56+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ويقتل امرأة جريحة ويصيب ثلاثة ويعتقل ثلاثة آخرين".هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.من جانبها، أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.وأعلنت كتائب القسام أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل يشمل الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وغاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/وكالة-وفا-ارتفاع-عدد-القتلى-من-الصحفيين-في-غزة-إلى-64-منذ-بدء-العدوان-الإسرائيلي-1083427552.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى

إعلام: مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في غزة

04:10 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 24.11.2023)
© AFP 2023 / DAWOOD NEMERإخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، وقتلت امرأة وأصابت 3 أشخاص واعتقلت 3 آخرين، قبل ساعات قليلة من بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ويقتل امرأة جريحة ويصيب ثلاثة ويعتقل ثلاثة آخرين".
هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جانبها، أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.
وأعلنت كتائب القسام أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل يشمل الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وغاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.
وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
تشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
وكالة وفا: ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين في غزة إلى 64 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
03:42 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
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