https://sputnikarabic.ae/20231124/الرئاسة-التركية-إسرائيل-تبتز-الغرب-من-خلال-الوضع-في-غزة--1083440503.html
الرئاسة التركية: إسرائيل تبتز الغرب من خلال الوضع في غزة
الرئاسة التركية: إسرائيل تبتز الغرب من خلال الوضع في غزة
أعلن رئيس مكتب الاتصال بالإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، أن إسرائيل تبتز عددا من الدول الغربية فيما يتعلق بموقفها من قطاع غزة. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T11:48+0000
2023-11-24T11:48+0000
2023-11-24T11:48+0000
العالم
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وأشار ألتون خلال قمة ستراتكوم الدولية للاتصالات الاستراتيجية أن عددا من الأزمات، بما في ذلك بقطاع غزة، كشفت عدم فعالية النظام الدولي الحالي، لافتا إلى أنه في ضوء حملات التضليل النشطة، ظهرت "أزمة الحقيقة" والتي تفاقمت بسبب التهديدات المختلطة.وبحسب ألتون، فإن إسرائيل منخرطة في "الدعاية الفاشية" وتسعى إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم والقضاء عليهم جسديًا، مضيفا بالقول "تتعرض العديد من الدول الغربية للابتزاز العلني أو السري من قبل إسرائيل. إذا ناقشت الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في وسائل الإعلام، فسيتم اتهامك بمعاداة السامية".وشدد ألتون على أن أنقرة على عكس العالم أجمع لن تراقب بصمت الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتعارض تصرفات تل أبيب.
https://sputnikarabic.ae/20231123/ضابط-أمريكي-حماس-تنتصر-في-معركة-غزة-1083413448.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئاسة التركية: إسرائيل تبتز الغرب من خلال الوضع في غزة
أعلن رئيس مكتب الاتصال بالإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، أن إسرائيل تبتز عددا من الدول الغربية فيما يتعلق بموقفها من قطاع غزة.
وأشار ألتون خلال قمة ستراتكوم الدولية للاتصالات الاستراتيجية أن عددا من الأزمات، بما في ذلك بقطاع غزة، كشفت عدم فعالية النظام الدولي الحالي، لافتا إلى أنه في ضوء حملات التضليل النشطة، ظهرت "أزمة الحقيقة" والتي تفاقمت بسبب التهديدات المختلطة.
وبحسب ألتون، فإن إسرائيل منخرطة في "الدعاية الفاشية" وتسعى إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم والقضاء عليهم جسديًا، مضيفا بالقول "تتعرض العديد من الدول الغربية للابتزاز العلني أو السري من قبل إسرائيل. إذا ناقشت الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في وسائل الإعلام، فسيتم اتهامك بمعاداة السامية".
وشدد ألتون على أن أنقرة على عكس العالم أجمع لن تراقب بصمت الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتعارض تصرفات تل أبيب.