https://sputnikarabic.ae/20231123/ضابط-أمريكي-حماس-تنتصر-في-معركة-غزة-1083413448.html

ضابط أمريكي: "حماس" تنتصر في معركة غزة

ضابط أمريكي: "حماس" تنتصر في معركة غزة

وصف ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، بمثابة النعمة للفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء. 23.11.2023, سبوتنيك عربي

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2023-11-23T12:09+0000

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أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

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مشيرا إلى أن هذه الهدنة ستسمح بتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية وتهدئة الصراع.مضيفا، بالقول: "وقف إطلاق النار، الذي تم التفاوض عليه بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر، تم الاتفاق عليه بشكل متبادل بين الطرفين، ولا ينبغي لأحد أن ينخدع بالاعتقاد أن هذا كان أقل من مجرد انتصار لحماس، فقد اتخذت إسرائيل موقفا عدوانيا للغاية مفاده أنها، نظرًا لهدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس كمنظمة، فإنها لن توافق على وقف إطلاق النار تحت أي ظرف من الظروف"، بحسب قوله.وأردف بالقول: "إن توقيع إسرائيل على وقف إطلاق النار يشكل الإشارة الأكيدة حتى الآن إلى أن الأمور ليست على ما يرام فيما يتعلق بهجومها على حماس".وأشار ريتر إلى أنه "لا ينبغي لهذه النتيجة أن تكون مفاجأة لأحد، فعندما شنت حماس هجومها على إسرائيل، في 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، شرعت في تنفيذ خطة كانت في طور الإعداد منذ سنوات. إن الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، الذي كان واضحًا في عملية حماس، أكد حقيقة أن الحركة كانت تدرس الاستخبارات الإسرائيلية والقوات العسكرية المصطفة ضدها، وتكشف عن نقاط الضعف التي تم استغلالها فيما بعد".ومضى ريتر، قائلا: مضيفا: "لم يكن هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حماس عملية قائمة بذاتها، بل جزءا من خطة استراتيجية ذات ثلاثة أهداف رئيسية، وهي إعادة قضية الدولة الفلسطينية إلى الواجهة الأمامية للخطاب الدولي، وإطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل، وإجبار إسرائيل على التوقف عندما يتعلق الأمر بتدنيس المسجد الأقصى، كما وأن الهجوم كان مصممًا لإثارة رد فعل إسرائيلي من شأنه أن يخلق الظروف اللازمة لتحقيق أهداف حماس".

https://sputnikarabic.ae/20231123/حماس-الهدنة-أثبتت-فشل-إسرائيل-في-تحرير-أسراها-1083403830.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى