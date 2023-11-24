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الرئيس الكوبي في مقدمة مسيرة مؤيدة لفلسطين... فيديو
الرئيس الكوبي في مقدمة مسيرة مؤيدة لفلسطين... فيديو
قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، يوم أمس الخميس، مظاهرة دعما لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T09:29+0000
2023-11-24T09:29+0000
كوبا
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أخبار فلسطين اليوم
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وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لمشاركة الرئيس الكوبي في طليعة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة تأييد لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا، يوم أمس.ويظهر في المقطع ارتياد الرئيس الكوبي وزوجتة اليز كويستا للكوفية الفلسطينية، وشارك في المظاهرة العديد من الطلاب الفلسطينيين المتواجدين في كوبا.وحمل المتظاهرون ملصقات مكتوب عليها "فلسطين حرة"، وأعلام فلسطينية.ومنذ بداية الحرب، هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها كبار قادة كوبا في مسيرات تضامنية مع فلسطين. وفي الأسبوع الماضي، رفعت السلطات الكوبية العلم الفلسطيني وسط ساحة الثورة في هافانا على النصب التذكاري لخوسيه مارتي، الأكثر شهرة في العاصمة الكاريبية.
https://sputnikarabic.ae/20231124/الجهاد-الإسلامي-لن-يخرج-بقية-أسرى-العدو-من-الضباط-والجنود-قبل-خروج-كل-أسرانا-فيديو-1083436022.html
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كوبا, العالم, أخبار فلسطين اليوم
كوبا, العالم, أخبار فلسطين اليوم

الرئيس الكوبي في مقدمة مسيرة مؤيدة لفلسطين... فيديو

09:29 GMT 24.11.2023
© Photoالرئيس الكوبي في مقدمة مسيرة مؤيدة لفلسطين
الرئيس الكوبي في مقدمة مسيرة مؤيدة لفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Photo
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قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، يوم أمس الخميس، مظاهرة دعما لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لمشاركة الرئيس الكوبي في طليعة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة تأييد لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا، يوم أمس.
ويظهر في المقطع ارتياد الرئيس الكوبي وزوجتة اليز كويستا للكوفية الفلسطينية، وشارك في المظاهرة العديد من الطلاب الفلسطينيين المتواجدين في كوبا.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
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وحمل المتظاهرون ملصقات مكتوب عليها "فلسطين حرة"، وأعلام فلسطينية.
ومنذ بداية الحرب، هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها كبار قادة كوبا في مسيرات تضامنية مع فلسطين. وفي الأسبوع الماضي، رفعت السلطات الكوبية العلم الفلسطيني وسط ساحة الثورة في هافانا على النصب التذكاري لخوسيه مارتي، الأكثر شهرة في العاصمة الكاريبية.
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