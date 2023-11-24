https://sputnikarabic.ae/20231124/الرئيس-الكوبي-في-مقدمة-مسيرة-مؤيدة-لفلسطين-فيديو-1083437006.html

الرئيس الكوبي في مقدمة مسيرة مؤيدة لفلسطين... فيديو

الرئيس الكوبي في مقدمة مسيرة مؤيدة لفلسطين... فيديو

قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، يوم أمس الخميس، مظاهرة دعما لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T09:29+0000

2023-11-24T09:29+0000

2023-11-24T09:29+0000

كوبا

العالم

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/18/1083436322_0:181:466:443_1920x0_80_0_0_fd36b8faef9996103092c8237b164a3a.jpg

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لمشاركة الرئيس الكوبي في طليعة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة تأييد لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا، يوم أمس.ويظهر في المقطع ارتياد الرئيس الكوبي وزوجتة اليز كويستا للكوفية الفلسطينية، وشارك في المظاهرة العديد من الطلاب الفلسطينيين المتواجدين في كوبا.وحمل المتظاهرون ملصقات مكتوب عليها "فلسطين حرة"، وأعلام فلسطينية.ومنذ بداية الحرب، هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها كبار قادة كوبا في مسيرات تضامنية مع فلسطين. وفي الأسبوع الماضي، رفعت السلطات الكوبية العلم الفلسطيني وسط ساحة الثورة في هافانا على النصب التذكاري لخوسيه مارتي، الأكثر شهرة في العاصمة الكاريبية.

https://sputnikarabic.ae/20231124/الجهاد-الإسلامي-لن-يخرج-بقية-أسرى-العدو-من-الضباط-والجنود-قبل-خروج-كل-أسرانا-فيديو-1083436022.html

كوبا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوبا, العالم, أخبار فلسطين اليوم