https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-عملية-سرية-لـالناتو-في-أوكرانيا-1083457015.html
خبير عسكري أمريكي يكشف عن عملية سرية لـ"الناتو" في أوكرانيا
خبير عسكري أمريكي يكشف عن عملية سرية لـ"الناتو" في أوكرانيا
صرّح المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن الناتو ربما يقوم بالتحضير لعملية غزو أراضي غرب أوكرانيا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T18:59+0000
2023-11-24T18:59+0000
2023-11-24T18:59+0000
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وقال بيرليتيك: "نحن نرى مدى اليأس الذي وصلت إليه الأمور في أمريكا. فمن الممكن تدخل حلف شمال الأطلسي في غرب أوكرانيا لإنشاء منطقة عازلة، كما كان في سوريا".أشار بيرليتيك خلال مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" إلى أن القوات الروسية تستعد لتدخل محتمل لحلف شمال الأطلسي في الصراع، ولهذا السبب تقوم الآن "بتخزين الصواريخ" لمواجهة مثل هذا التهديد.وأضاف: "إذا كان من الممكن قبل بضعة أشهر من بدء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، أن يتنبأ شخص ما بأن أمريكا لن تصمد أمام الحرب بالوكالة في أوكرانيا، فإن كل هذه المشاكل لن تكون موجودة الآن".وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، ودفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة، لكن الهجوم لاقى مقاومة شديدة من جانب القوات الروسية، التي أوقعت بكييف خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-يتحدث-عن-سلاح-روسي-يدق-مسار-صواريخ-الناتو-في-أوكرانيا-1083456065.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
خبير عسكري أمريكي يكشف عن عملية سرية لـ"الناتو" في أوكرانيا
صرّح المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن الناتو ربما يقوم بالتحضير لعملية غزو أراضي غرب أوكرانيا.
وقال بيرليتيك: "نحن نرى مدى اليأس الذي وصلت إليه الأمور في أمريكا. فمن الممكن تدخل حلف شمال الأطلسي في غرب أوكرانيا لإنشاء منطقة عازلة، كما كان في سوريا".
ووفقا لبيرليتيك، لم يعد بإمكان واشنطن إنكار الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية.
أشار بيرليتيك خلال مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" إلى أن القوات الروسية تستعد لتدخل محتمل لحلف شمال الأطلسي في الصراع، ولهذا السبب تقوم الآن "بتخزين الصواريخ" لمواجهة مثل هذا التهديد.
وأضاف: "إذا كان من الممكن قبل بضعة أشهر من بدء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، أن يتنبأ شخص ما بأن أمريكا لن تصمد أمام الحرب بالوكالة في أوكرانيا، فإن كل هذه المشاكل لن تكون موجودة الآن".
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، ودفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة، لكن الهجوم لاقى مقاومة شديدة من جانب القوات الروسية، التي أوقعت بكييف خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.