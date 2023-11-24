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موظفو "بي بي سي" يعترفون بالمعايير المزدوجة عند تغطية الحرب في غزة
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-عملية-سرية-لـالناتو-في-أوكرانيا-1083457015.html
خبير عسكري أمريكي يكشف عن عملية سرية لـ"الناتو" في أوكرانيا
خبير عسكري أمريكي يكشف عن عملية سرية لـ"الناتو" في أوكرانيا
صرّح المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن الناتو ربما يقوم بالتحضير لعملية غزو أراضي غرب أوكرانيا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T18:59+0000
2023-11-24T18:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيرليتيك: "نحن نرى مدى اليأس الذي وصلت إليه الأمور في أمريكا. فمن الممكن تدخل حلف شمال الأطلسي في غرب أوكرانيا لإنشاء منطقة عازلة، كما كان في سوريا".أشار بيرليتيك خلال مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" إلى أن القوات الروسية تستعد لتدخل محتمل لحلف شمال الأطلسي في الصراع، ولهذا السبب تقوم الآن "بتخزين الصواريخ" لمواجهة مثل هذا التهديد.وأضاف: "إذا كان من الممكن قبل بضعة أشهر من بدء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، أن يتنبأ شخص ما بأن أمريكا لن تصمد أمام الحرب بالوكالة في أوكرانيا، فإن كل هذه المشاكل لن تكون موجودة الآن".وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، ودفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة، لكن الهجوم لاقى مقاومة شديدة من جانب القوات الروسية، التي أوقعت بكييف خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-يتحدث-عن-سلاح-روسي-يدق-مسار-صواريخ-الناتو-في-أوكرانيا-1083456065.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

خبير عسكري أمريكي يكشف عن عملية سرية لـ"الناتو" في أوكرانيا

18:59 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرّح المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن الناتو ربما يقوم بالتحضير لعملية غزو أراضي غرب أوكرانيا.
وقال بيرليتيك: "نحن نرى مدى اليأس الذي وصلت إليه الأمور في أمريكا. فمن الممكن تدخل حلف شمال الأطلسي في غرب أوكرانيا لإنشاء منطقة عازلة، كما كان في سوريا".

ووفقا لبيرليتيك، لم يعد بإمكان واشنطن إنكار الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية.

أشار بيرليتيك خلال مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" إلى أن القوات الروسية تستعد لتدخل محتمل لحلف شمال الأطلسي في الصراع، ولهذا السبب تقوم الآن "بتخزين الصواريخ" لمواجهة مثل هذا التهديد.
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام يتحدث عن سلاح روسي يحرف مسار صواريخ الناتو في أوكرانيا
17:19 GMT
وأضاف: "إذا كان من الممكن قبل بضعة أشهر من بدء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، أن يتنبأ شخص ما بأن أمريكا لن تصمد أمام الحرب بالوكالة في أوكرانيا، فإن كل هذه المشاكل لن تكون موجودة الآن".
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، ودفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة، لكن الهجوم لاقى مقاومة شديدة من جانب القوات الروسية، التي أوقعت بكييف خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غزة تلتقط أنفاسها في هدنة لمدة 4 أيام.. فيديو وصور13:14 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMT
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