https://sputnikarabic.ae/20231124/رقصة-الحرية-نفذها-فلسطيني-ونجم-جزائري-وأصبحت-رمزا-لتحرر-الشعوب-فيديو---1083437783.html

"رقصة الحرية"... نفذها فلسطيني ونجم جزائري وأصبحت رمزا لتحرر الشعوب.. فيديو

"رقصة الحرية"... نفذها فلسطيني ونجم جزائري وأصبحت رمزا لتحرر الشعوب.. فيديو

لم يتوقع شاب فلسطيني ملثم الوجه، خرج لمقاومة القوات الإسرائيلية، حاملا (المقلاع – أو الشدادة)، أن تتحول رقصته التي نفذها بين النيران والدخان، لإحدى رموز... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T10:25+0000

2023-11-24T10:25+0000

2023-11-24T10:25+0000

مجتمع

غزة

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وانتشرت رقصة الشاب وهو يقوم بإطلاق الحجارة من بين الدخان والنيران، كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.وتناقللت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي تجسد هذه الرقصة وما تحمله من معانٍ، على رأسها مواجهة قوة السلاح بالحجارة والسلام.ودمجت المشاهد مع عدد من الشخصيات الكرتونية التي نفذت هذه الرقصة سابقا، وانتشرت على منصات "إكس" بأكثر من لغة حول العالم.وقام اللاعب الجزائري ضرار بن سعد الله، لاعب نادي معان الأردني بتنفيذ الرقصة من جديد، حاملا العلم الفلسطيني، ليعيد المشهد من جديد إلى الواجهة.ودمج الكثيرون هذه المشاهد مع الأغنية التي انطلقت من السويد والتي تحمل عنوان "تحيا فلسطين" بكلماتها الرنانة والحماسية، لتشكل لوحة تجسد نضال الشعوب حول العالم.وأطلقت فرقة "الكوفية" السويدية العربية، أغنية "Leve Palestina"، في عام 1976، إلا أنها عادت للظهور بقوة وسط الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار على غزة في الدول الغربية ولا سيما في السويد.

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غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي