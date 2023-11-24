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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عجز-واشنطن-عن-فهم-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1083458524.html
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عجز واشنطن عن فهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عجز واشنطن عن فهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن أوكرانيا تشير إلى افتقاره التام إلى فهم... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T20:56+0000
2023-11-24T20:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال جونسون: "اعتراف أوستن لا يعني أن أمريكا ستتوقف عن توريد الأسلحة. هذا البيان، في رأيي، يظهر أنه ليس لديه أي فكرة عن الكيفية التي تقاتل بها روسيا في أوكرانيا وإلى أي مدى أصبحت أوكرانيا ضعيفة وغير قادرة على الاستمرار".وتابع: "ليس لدى كييف أيضًا جنود مدربون يمكنهم العمل تحت قيادة قادة ذوي خبرة".وختم جونسون: "في الواقع، حتى لو كان لدى أوكرانيا قوات جاهزة للقتال ومخزونات كافية من أنظمة الأسلحة هذه، فإنها تفتقر إلى القوة العسكرية اللازمة لـ"هزيمة" روسيا في ساحة المعركة".وأضاف أن ذلك سيشمل ذخيرة للمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن الأسلحة المضادة للدبابات، في الوقت نفسه، تعترف إدارة البيت الأبيض بأن حجم الدعم لنظام كييف آخذ في التناقص، حيث تم إنفاق الأموال التي وافق عليها الكونغرس عملياً.
https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-عملية-سرية-لـالناتو-في-أوكرانيا-1083457015.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عجز واشنطن عن فهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا

20:56 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن أوكرانيا تشير إلى افتقاره التام إلى فهم الوضع.
وقال جونسون: "اعتراف أوستن لا يعني أن أمريكا ستتوقف عن توريد الأسلحة. هذا البيان، في رأيي، يظهر أنه ليس لديه أي فكرة عن الكيفية التي تقاتل بها روسيا في أوكرانيا وإلى أي مدى أصبحت أوكرانيا ضعيفة وغير قادرة على الاستمرار".

ووفقا لجونسون، تفتقر القوات الأوكرانية إلى المعرفة والمهارات اللازمة للاستخدام الفعال للأسلحة التي توفرها أمريكا وحلف شمال الأطلسي.

وتابع: "ليس لدى كييف أيضًا جنود مدربون يمكنهم العمل تحت قيادة قادة ذوي خبرة".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري أمريكي يكشف عن عملية سرية لـ"الناتو" في أوكرانيا
18:59 GMT
وختم جونسون: "في الواقع، حتى لو كان لدى أوكرانيا قوات جاهزة للقتال ومخزونات كافية من أنظمة الأسلحة هذه، فإنها تفتقر إلى القوة العسكرية اللازمة لـ"هزيمة" روسيا في ساحة المعركة".

وفي وقت سابق، أعلن أوستن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا.

وأضاف أن ذلك سيشمل ذخيرة للمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن الأسلحة المضادة للدبابات، في الوقت نفسه، تعترف إدارة البيت الأبيض بأن حجم الدعم لنظام كييف آخذ في التناقص، حيث تم إنفاق الأموال التي وافق عليها الكونغرس عملياً.
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