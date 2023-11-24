https://sputnikarabic.ae/20231124/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عجز-واشنطن-عن-فهم-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1083458524.html
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عجز واشنطن عن فهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عجز واشنطن عن فهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن أوكرانيا تشير إلى افتقاره التام إلى فهم... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T20:56+0000
2023-11-24T20:56+0000
2023-11-24T20:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال جونسون: "اعتراف أوستن لا يعني أن أمريكا ستتوقف عن توريد الأسلحة. هذا البيان، في رأيي، يظهر أنه ليس لديه أي فكرة عن الكيفية التي تقاتل بها روسيا في أوكرانيا وإلى أي مدى أصبحت أوكرانيا ضعيفة وغير قادرة على الاستمرار".وتابع: "ليس لدى كييف أيضًا جنود مدربون يمكنهم العمل تحت قيادة قادة ذوي خبرة".وختم جونسون: "في الواقع، حتى لو كان لدى أوكرانيا قوات جاهزة للقتال ومخزونات كافية من أنظمة الأسلحة هذه، فإنها تفتقر إلى القوة العسكرية اللازمة لـ"هزيمة" روسيا في ساحة المعركة".وأضاف أن ذلك سيشمل ذخيرة للمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن الأسلحة المضادة للدبابات، في الوقت نفسه، تعترف إدارة البيت الأبيض بأن حجم الدعم لنظام كييف آخذ في التناقص، حيث تم إنفاق الأموال التي وافق عليها الكونغرس عملياً.
https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-عملية-سرية-لـالناتو-في-أوكرانيا-1083457015.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عجز واشنطن عن فهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن أوكرانيا تشير إلى افتقاره التام إلى فهم الوضع.
وقال جونسون: "اعتراف أوستن لا يعني أن أمريكا ستتوقف عن توريد الأسلحة. هذا البيان، في رأيي، يظهر أنه ليس لديه أي فكرة عن الكيفية التي تقاتل بها روسيا في أوكرانيا وإلى أي مدى أصبحت أوكرانيا ضعيفة وغير قادرة على الاستمرار".
ووفقا لجونسون، تفتقر القوات الأوكرانية إلى المعرفة والمهارات اللازمة للاستخدام الفعال للأسلحة التي توفرها أمريكا وحلف شمال الأطلسي.
وتابع: "ليس لدى كييف أيضًا جنود مدربون يمكنهم العمل تحت قيادة قادة ذوي خبرة".
وختم جونسون: "في الواقع، حتى لو كان لدى أوكرانيا قوات جاهزة للقتال ومخزونات كافية من أنظمة الأسلحة هذه، فإنها تفتقر إلى القوة العسكرية اللازمة لـ"هزيمة" روسيا في ساحة المعركة".
وفي وقت سابق، أعلن أوستن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا.
وأضاف أن ذلك سيشمل ذخيرة للمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن الأسلحة المضادة للدبابات، في الوقت نفسه، تعترف إدارة البيت الأبيض بأن حجم الدعم لنظام كييف آخذ في التناقص، حيث تم إنفاق الأموال التي وافق عليها الكونغرس عملياً.