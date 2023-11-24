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قيادي في "حماس": الوسطاء تعهدوا بعدم إعادة إسرائيل اعتقال الأسرى المحررين
قيادي في "حماس": الوسطاء تعهدوا بعدم إعادة إسرائيل اعتقال الأسرى المحررين
كشف قيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، أن الوسطاء في الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مع إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، تعهدوا بعدم قيام الأخيرة بإعادة اعتقال... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T19:10+0000
2023-11-24T19:10+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمود المرداوي لوكالة أنباء العالم العربي، تزامنا مع وصول 39 معتقلا فلسطينيا إلى منازلهم في الضفة الغربية والقدس، ووصول 13 إسرائيليا إلى ديارهم.وقال المرداوي: "نحن وافقنا على الاتفاق، وهم وافقوا عليه، ونحن لا نتفق على شيء لا نسعى لعدم تنفيذه، وهذا التعهد ملزم بالنسبة لنا ونلزمهم أيضا به، لأنهم وقعوا عليه خطيا".وأضاف: "قدرة مقاتلي حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وحضورهم على الأرض هو الضامن الأكبر الذي يجبر إسرائيل على الالتزام بتعهداتها الخاصة بالهدنة".وسبق أن أعادت إسرائيل اعتقال عددا من محرري "صفقة شاليط" عام 2011 والتي تم بموجبها إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل إفراج حركة حماس عن الجندي الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، إفراج إسرائيل عن 39 معتقلا، هم 24 امرأة و15 طفلا هم أول دفعة أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس" والذي تم التوصل إليه برعاية قطرية مصرية أمريكية مشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/تغطية-مباشرة-للحظة-تسلم-الأسرى-الإسرائيليين-لدى-حماس-فيديو--1083439501.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قيادي في "حماس": الوسطاء تعهدوا بعدم إعادة إسرائيل اعتقال الأسرى المحررين

19:10 GMT 24.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
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كشف قيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، أن الوسطاء في الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مع إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، تعهدوا بعدم قيام الأخيرة بإعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمود المرداوي لوكالة أنباء العالم العربي، تزامنا مع وصول 39 معتقلا فلسطينيا إلى منازلهم في الضفة الغربية والقدس، ووصول 13 إسرائيليا إلى ديارهم.
وقال المرداوي: "نحن وافقنا على الاتفاق، وهم وافقوا عليه، ونحن لا نتفق على شيء لا نسعى لعدم تنفيذه، وهذا التعهد ملزم بالنسبة لنا ونلزمهم أيضا به، لأنهم وقعوا عليه خطيا".
وأضاف: "قدرة مقاتلي حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وحضورهم على الأرض هو الضامن الأكبر الذي يجبر إسرائيل على الالتزام بتعهداتها الخاصة بالهدنة".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
11:35 GMT
وسبق أن أعادت إسرائيل اعتقال عددا من محرري "صفقة شاليط" عام 2011 والتي تم بموجبها إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل إفراج حركة حماس عن الجندي الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، إفراج إسرائيل عن 39 معتقلا، هم 24 امرأة و15 طفلا هم أول دفعة أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس" والذي تم التوصل إليه برعاية قطرية مصرية أمريكية مشتركة.
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