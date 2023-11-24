https://sputnikarabic.ae/20231124/مسؤول-أوكراني-اقتصاد-أوكرانيا-يخسر-250-مليون-دولار-يوميا-بسبب-الإنذارات-من-الغارات-الجوية-1083454744.html
مسؤول أوكراني: اقتصاد أوكرانيا يخسر 250 مليون دولار يوميا بسبب إنذارات الغارات الجوية
مسؤول أوكراني: اقتصاد أوكرانيا يخسر 250 مليون دولار يوميا بسبب إنذارات الغارات الجوية
صرح رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، دانييل غيتمانتسيف، أن الاقتصاد الأوكراني يتكبد خسائر يومية تصل إلى تسعة مليارات غريفنيا (نحو 250 مليون دولار) بسبب... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T16:08+0000
2023-11-24T16:08+0000
2023-11-24T16:10+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال غيتمانتسيف: "إذا افترضنا أنه خلال فترة الإنذار يتوقف نصف الاقتصاد، فإن الأضرار الناجمة عن يوم إنذار خالص ستصل إلى ما يقرب من تسعة مليارات غريفنيا".وبحسب غيتمانتسيف، فإنه عندما يتم ربطها بالناتج المحلي الإجمالي، فإن الخسائر النقدية تتزايد باستمرار. ويحدث هذا على الرغم من النمو الاسمي في مستوى اقتصاد الدولة.وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصدر تعليماته لوكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية لوضع خطة للحد من إعلان الإنذارات من الغارات الجوية.ووفقا له، فإنه من أجل تنفيذ المبادرات ذات الصلة، يجب على السلطات أولاً تعزيز نظام الدفاع الجوي بشكل كبير.وفي ليلة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في خمس مناطق في أوكرانيا. تم تحذير سكان مناطق خميلنيتسكي وتشيركاسي وزيتومير وفينيتسا وترنوبل من الخطر المحتمل.
https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-أوكرانيا-تذوب-أمام-عيون-الغرب-1083428164.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
مسؤول أوكراني: اقتصاد أوكرانيا يخسر 250 مليون دولار يوميا بسبب إنذارات الغارات الجوية
16:08 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 16:10 GMT 24.11.2023)
صرح رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، دانييل غيتمانتسيف، أن الاقتصاد الأوكراني يتكبد خسائر يومية تصل إلى تسعة مليارات غريفنيا (نحو 250 مليون دولار) بسبب إعلانات التحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق في البلاد.
وقال غيتمانتسيف: "إذا افترضنا أنه خلال فترة الإنذار يتوقف نصف الاقتصاد، فإن الأضرار الناجمة عن يوم إنذار خالص ستصل إلى ما يقرب من تسعة مليارات غريفنيا".
وبحسب غيتمانتسيف، فإنه عندما يتم ربطها بالناتج المحلي الإجمالي، فإن الخسائر النقدية تتزايد باستمرار. ويحدث هذا على الرغم من النمو الاسمي في مستوى اقتصاد الدولة.
وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصدر تعليماته لوكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية لوضع خطة للحد من إعلان الإنذارات من الغارات الجوية.
ووفقا له، فإنه من أجل تنفيذ المبادرات ذات الصلة، يجب على السلطات أولاً تعزيز نظام الدفاع الجوي بشكل كبير.
وفي ليلة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في خمس مناطق في أوكرانيا. تم تحذير سكان مناطق خميلنيتسكي وتشيركاسي وزيتومير وفينيتسا وترنوبل من الخطر المحتمل.