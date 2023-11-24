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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/مقاتلتان-روسيتان-تتسللان-على-ارتفاع-منخفض-عبر-الخطوط-الأمامية-وتدمران-مقرات-أوكرانية-فيديو-1083453988.html
مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديو
مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لأطقم الطائرة الهجومية "سو-25" التابعة لقوات الفضاء الروسية على اتجاه جنوبي دونيتسك. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T15:28+0000
2023-11-24T15:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد المقاتلتين الروسيتين، وهما تقومان بطلعة جوية، وبعد ذلك تشنان غارات جوية من ارتفاعات منخفضة ضد أهداف عسكرية ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أنه نتيجة الغارات الجوية المنفذة، تم تدمير مواقع ميدانية مموهة ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231124/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-الصقر-المهيمن-على-سماء-أوكرانيا-1083447718.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديو

15:28 GMT 24.11.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationمقاتلات روسية تهاجم مقرات أوكرانية
مقاتلات روسية تهاجم مقرات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لأطقم الطائرة الهجومية "سو-25" التابعة لقوات الفضاء الروسية على اتجاه جنوبي دونيتسك.
وتظهر المشاهد المقاتلتين الروسيتين، وهما تقومان بطلعة جوية، وبعد ذلك تشنان غارات جوية من ارتفاعات منخفضة ضد أهداف عسكرية ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أنه نتيجة الغارات الجوية المنفذة، تم تدمير مواقع ميدانية مموهة ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
مقاتلة ميغ 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن "الصقر المهيمن" على سماء أوكرانيا
14:48 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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