https://sputnikarabic.ae/20231124/مقاتلتان-روسيتان-تتسللان-على-ارتفاع-منخفض-عبر-الخطوط-الأمامية-وتدمران-مقرات-أوكرانية-فيديو-1083453988.html
مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديو
مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لأطقم الطائرة الهجومية "سو-25" التابعة لقوات الفضاء الروسية على اتجاه جنوبي دونيتسك. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T15:28+0000
2023-11-24T15:28+0000
2023-11-24T15:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد المقاتلتين الروسيتين، وهما تقومان بطلعة جوية، وبعد ذلك تشنان غارات جوية من ارتفاعات منخفضة ضد أهداف عسكرية ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أنه نتيجة الغارات الجوية المنفذة، تم تدمير مواقع ميدانية مموهة ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231124/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-الصقر-المهيمن-على-سماء-أوكرانيا-1083447718.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لأطقم الطائرة الهجومية "سو-25" التابعة لقوات الفضاء الروسية على اتجاه جنوبي دونيتسك.
وتظهر المشاهد المقاتلتين الروسيتين، وهما تقومان بطلعة جوية، وبعد ذلك تشنان غارات جوية من ارتفاعات منخفضة ضد أهداف عسكرية ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أنه نتيجة الغارات الجوية المنفذة، تم تدمير مواقع ميدانية مموهة ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).