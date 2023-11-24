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https://sputnikarabic.ae/20231124/مواقع-القواعد-العسكرية-الأمريكية-في-الوطن-العربي-والعالم-1083440126.html
مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في الوطن العربي والعالم
مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في الوطن العربي والعالم
مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في الوطن العربي والعالم
2023-11-24T11:41+0000
2023-11-24T12:35+0000
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وأكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس الخميس، رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة.
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القواعد العسكرية الأمريكية
القواعد العسكرية الأمريكية

مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في الوطن العربي والعالم

11:41 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 24.11.2023)
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يوجد في الدول العربية والعالم أكثر من 900 قاعدة أمريكية حول العالم. تعرف من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" على المواقع القواعد العسكرية الأمريكية في الوطن العربي والعالم.
مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في العالم - سبوتنيك عربي
مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في العالم - سبوتنيك عربي
وأكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس الخميس، رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة.
وقال صالح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بالنسبة للقواعد العسكرية الأجنبية، نحن نرفض كل القواعد العسكرية في بلادنا ونحن نستطيع أن نحمي بلادنا، أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن من الناحية السياسية نحن لا نقبل وجود قواعد عسكرية، والاستعانة بالخبراء والعلماء هذا أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة".
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