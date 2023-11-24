https://sputnikarabic.ae/20231124/مواقع-القواعد-العسكرية-الأمريكية-في-الوطن-العربي-والعالم-1083440126.html
مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في الوطن العربي والعالم
مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في الوطن العربي والعالم
مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في الوطن العربي والعالم
2023-11-24T11:41+0000
2023-11-24T11:41+0000
2023-11-24T12:35+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/18/1083439570_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4e8d3b56258cd2c6b8403b6f4073565.png
وأكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس الخميس، رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/18/1083439570_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5dc4b6193774c9c4a7b6c6ed40cb748f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القواعد العسكرية الأمريكية
القواعد العسكرية الأمريكية
مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في الوطن العربي والعالم
11:41 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 24.11.2023)
يوجد في الدول العربية والعالم أكثر من 900 قاعدة أمريكية حول العالم. تعرف من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" على المواقع القواعد العسكرية الأمريكية في الوطن العربي والعالم.
وأكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس الخميس، رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا
، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة.
وقال صالح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بالنسبة للقواعد العسكرية الأجنبية، نحن نرفض كل القواعد العسكرية في بلادنا ونحن نستطيع أن نحمي بلادنا، أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن من الناحية السياسية نحن لا نقبل وجود قواعد عسكرية، والاستعانة بالخبراء والعلماء هذا أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة".