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https://sputnikarabic.ae/20231124/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-المقاومة-الفلسطينية-فرضت-شروطها-في-الهدنة-1083456628.html
نائب رئيس البرلمان الجزائري: المقاومة الفلسطينية فرضت شروطها في الهدنة
نائب رئيس البرلمان الجزائري: المقاومة الفلسطينية فرضت شروطها في الهدنة
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من كسر الجيش الإسرائيلي وكسر الصورة التي روجوا لها على مدار سنوات. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T18:07+0000
2023-11-24T18:07+0000
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وأضاف خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الهدنة والتفاوض وما جرى حتى الآن يعبر عن قدرة فرض المقاومة لشروطها، بعد أن رفض الجانب الإسرائيلي لمرات عدة.ولفت إلى أن العودة إلى مسار حل الأزمة عبر إقامة الدولة الفلسطينية، هو المسار الصحيح، بعيدا عن محاولة تزييف الواقع واتهام المقاومة بالإرهاب.وأشار خرفي إلى أن تغيير مواقف الدول الأوروبية بشأن الأزمة في غزة، جاء بعد ضغوط إعلامية وشعبية "عرت الأنظمة الغربية" وبعد انغماس واشنطن في الحرب على الفلسطينيين.وأشار إلى أن الحرب على غزة "كشفت إدعاءات وأكاذيب الغرب، في كل ما روجته، عن المقاومة وتحصنها بالمستشفيات وهو ما لم تستطع تأكيده حتى بعد قصف المستشفيات والسيطرة عليها".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره صباحا على موقع "إكس" إن "الحرب لم تنته بعد، وتعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي قبل دقائق من بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن شمال منطقة قطاع غزة هي "منطقة حرب"، مؤكدا منع التجول فيها خلال أيام الهدنة (أربعة أيام)، المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي يبدأ سريانها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة.واليوم الجمعة، أفاد أدرعي، بأن حماس لا تزال تمتلك ترسانة من القذائف.وقال أدرعي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ما زالت هنالك صواريخ تطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية بغض النظر عن أنها تطلق بعدد قليل جدا، لكن حماس لا تزال تمتلك ترسانة ما من القذائف الصاروخية".وأضاف أدرعي ردا على سؤال حول ما سيفعله الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة: "الحرب الإسرائيلية على حماس ستتواصل لتحقيق أهدافها، مثلما قمنا بتفكيك جزء كبير من منظومة حماس العسكرية في منطقة شمال قطاع غزّة، وفي مناطق أخرى، يجب أن نقوم بتفكيك تلك المنظومة أيضا".
https://sputnikarabic.ae/20231124/لماذا-أجبرت-الدول-الأوروبية-على-تغيير-مواقفها-من-الحرب-في-غزة؟-1083441830.html
https://sputnikarabic.ae/20231124/الجيش-الإسرائيلي-حماس-لا-تزال-تمتلك-ترسانة-من-القذائف-الصاروخية-1083453044.html
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حصري, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن

نائب رئيس البرلمان الجزائري: المقاومة الفلسطينية فرضت شروطها في الهدنة

18:07 GMT 24.11.2023
© Photo / Musa Kharfiموسى خرفي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر
موسى خرفي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Photo / Musa Kharfi
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حصري
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من كسر الجيش الإسرائيلي وكسر الصورة التي روجوا لها على مدار سنوات.
وأضاف خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الهدنة والتفاوض وما جرى حتى الآن يعبر عن قدرة فرض المقاومة لشروطها، بعد أن رفض الجانب الإسرائيلي لمرات عدة.
ولفت إلى أن العودة إلى مسار حل الأزمة عبر إقامة الدولة الفلسطينية، هو المسار الصحيح، بعيدا عن محاولة تزييف الواقع واتهام المقاومة بالإرهاب.
وأشار خرفي إلى أن تغيير مواقف الدول الأوروبية بشأن الأزمة في غزة، جاء بعد ضغوط إعلامية وشعبية "عرت الأنظمة الغربية" وبعد انغماس واشنطن في الحرب على الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الحرب على غزة "كشفت إدعاءات وأكاذيب الغرب، في كل ما روجته، عن المقاومة وتحصنها بالمستشفيات وهو ما لم تستطع تأكيده حتى بعد قصف المستشفيات والسيطرة عليها".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
لماذا أجبرت الدول الأوروبية على تغيير مواقفها من الحرب في غزة؟
12:53 GMT
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره صباحا على موقع "إكس" إن "الحرب لم تنته بعد، وتعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".
وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي قبل دقائق من بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن شمال منطقة قطاع غزة هي "منطقة حرب"، مؤكدا منع التجول فيها خلال أيام الهدنة (أربعة أيام)، المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي يبدأ سريانها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة.
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
الجيش الإسرائيلي: حماس لا تزال تمتلك ترسانة من القذائف الصاروخية
15:05 GMT
واليوم الجمعة، أفاد أدرعي، بأن حماس لا تزال تمتلك ترسانة من القذائف.
وقال أدرعي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ما زالت هنالك صواريخ تطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية بغض النظر عن أنها تطلق بعدد قليل جدا، لكن حماس لا تزال تمتلك ترسانة ما من القذائف الصاروخية".
وأضاف أدرعي ردا على سؤال حول ما سيفعله الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة: "الحرب الإسرائيلية على حماس ستتواصل لتحقيق أهدافها، مثلما قمنا بتفكيك جزء كبير من منظومة حماس العسكرية في منطقة شمال قطاع غزّة، وفي مناطق أخرى، يجب أن نقوم بتفكيك تلك المنظومة أيضا".
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