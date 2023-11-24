https://sputnikarabic.ae/20231124/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-المقاومة-الفلسطينية-فرضت-شروطها-في-الهدنة-1083456628.html

نائب رئيس البرلمان الجزائري: المقاومة الفلسطينية فرضت شروطها في الهدنة

نائب رئيس البرلمان الجزائري: المقاومة الفلسطينية فرضت شروطها في الهدنة

قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من كسر الجيش الإسرائيلي وكسر الصورة التي روجوا لها على مدار سنوات. 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T18:07+0000

2023-11-24T18:07+0000

2023-11-24T18:07+0000

حصري

طوفان الأقصى

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078103803_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_a2fb6727c05f8a024514178a0eaa8feb.jpg

وأضاف خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الهدنة والتفاوض وما جرى حتى الآن يعبر عن قدرة فرض المقاومة لشروطها، بعد أن رفض الجانب الإسرائيلي لمرات عدة.ولفت إلى أن العودة إلى مسار حل الأزمة عبر إقامة الدولة الفلسطينية، هو المسار الصحيح، بعيدا عن محاولة تزييف الواقع واتهام المقاومة بالإرهاب.وأشار خرفي إلى أن تغيير مواقف الدول الأوروبية بشأن الأزمة في غزة، جاء بعد ضغوط إعلامية وشعبية "عرت الأنظمة الغربية" وبعد انغماس واشنطن في الحرب على الفلسطينيين.وأشار إلى أن الحرب على غزة "كشفت إدعاءات وأكاذيب الغرب، في كل ما روجته، عن المقاومة وتحصنها بالمستشفيات وهو ما لم تستطع تأكيده حتى بعد قصف المستشفيات والسيطرة عليها".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره صباحا على موقع "إكس" إن "الحرب لم تنته بعد، وتعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي قبل دقائق من بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن شمال منطقة قطاع غزة هي "منطقة حرب"، مؤكدا منع التجول فيها خلال أيام الهدنة (أربعة أيام)، المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي يبدأ سريانها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة.واليوم الجمعة، أفاد أدرعي، بأن حماس لا تزال تمتلك ترسانة من القذائف.وقال أدرعي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ما زالت هنالك صواريخ تطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية بغض النظر عن أنها تطلق بعدد قليل جدا، لكن حماس لا تزال تمتلك ترسانة ما من القذائف الصاروخية".وأضاف أدرعي ردا على سؤال حول ما سيفعله الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة: "الحرب الإسرائيلية على حماس ستتواصل لتحقيق أهدافها، مثلما قمنا بتفكيك جزء كبير من منظومة حماس العسكرية في منطقة شمال قطاع غزّة، وفي مناطق أخرى، يجب أن نقوم بتفكيك تلك المنظومة أيضا".

https://sputnikarabic.ae/20231124/لماذا-أجبرت-الدول-الأوروبية-على-تغيير-مواقفها-من-الحرب-في-غزة؟-1083441830.html

https://sputnikarabic.ae/20231124/الجيش-الإسرائيلي-حماس-لا-تزال-تمتلك-ترسانة-من-القذائف-الصاروخية-1083453044.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن