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الجيش الإسرائيلي: حماس لا تزال تمتلك ترسانة من القذائف الصاروخية

الجيش الإسرائيلي: حماس لا تزال تمتلك ترسانة من القذائف الصاروخية

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، بأن حماس لا تزال تمتلك ترسانة من القذائف. 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T15:05+0000

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وقال أدرعي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ما زالت هنالك صواريخ تطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية بغض النظر عن أنها تطلق بعدد قليل جدا، لكن حماس لا تزال تمتلك ترسانة ما من القذائف الصاروخية".وأضاف أدرعي ردا على سؤال حول ما سيفعله الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة: "الحرب الإسرائيلية على حماس ستتواصل لتحقيق أهدافها، مثلما قمنا بتفكيك جزء كبير من منظومة حماس... العسكرية في منطقة شمال قطاع غزّة، وفي مناطق أخرى، يجب أن نقوم بتفكيك تلك المنظومة أيضا".وردا على سؤال حول المطالب الدولية بأن تتحول الهدنة المؤقتة إلى دائمة، قال أدرعي: "هناك ضغوط تتجه نحو إسرائيل بشأن تمديد هذه الهدنة المؤقتة، إسرائيل تقول بوضوح أن الحرب ستُستأنف والحرب ستستغرق وقتا... نحن قمنا بعمليات جوية وبرية في منطقة شمال القطاع وهذه الحرب ستتوسع أكثر".وأضاف: "الوضع في الجنوب اللبناني صعب، هناك عدد كبير من القتلى في صفوف حزب الله، وحزب الله يأخذ الدولة اللبنانية إلى مغامرات ويخاطر بحاضر لبنان وحتى بمستقبله".ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وأكدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-الأوضاع-على-الجبهة-اللبنانية-قد-تشهد-هدوءا-بالتزامن-مع-الهدنة-في-غزة-1083438684.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل