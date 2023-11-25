https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-غربي-يكشف-سبب-عدم-قدرة-نظام-كييف-على-وقف-التقدم-الروسي--1083474763.html
إعلام غربي يكشف سبب عدم قدرة نظام كييف على وقف التقدم الروسي
إعلام غربي يكشف سبب عدم قدرة نظام كييف على وقف التقدم الروسي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تتمكن من وقف التقدم العسكري الروسي، بسبب عدم قدرة الدول الغربية على تزويد كييف بعدد كاف من قذائف... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T15:27+0000
2023-11-25T15:27+0000
2023-11-25T15:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في مقال منشور في صحيفة غربية: "دون القذائف، لن تتمكن أوكرانيا من صد تقدم الجيش الروسي، ولن تكون قادرة على الهجوم في المستقبل".وأشارت صحيفة " تلغراف"، إلى أن الدول الغربية لن تتمكن من الوفاء بوعدها بتزويد كييف بالكمية المطلوبة من ذخيرة 155 ملم، بسبب بطء إنتاجها، فضلا عن الحاجة إلى إعادة توجيه بعض الاحتياطيات إلى إسرائيل بسبب الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.بدأ ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل.وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم من قبل نظام كييف، كلفت أوكرانيا خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح، وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20231125/ضابط-استخبارات-أمريكي-أوكرانيا-ستخسر-50-من-أراضيها--1083474229.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام غربي يكشف سبب عدم قدرة نظام كييف على وقف التقدم الروسي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تتمكن من وقف التقدم العسكري الروسي، بسبب عدم قدرة الدول الغربية على تزويد كييف بعدد كاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم.
وجاء في مقال منشور في صحيفة غربية: "دون القذائف، لن تتمكن أوكرانيا من صد تقدم الجيش الروسي، ولن تكون قادرة على الهجوم في المستقبل".
وأشارت صحيفة " تلغراف"، إلى أن الدول الغربية لن تتمكن من الوفاء بوعدها بتزويد كييف بالكمية المطلوبة من ذخيرة 155 ملم، بسبب بطء إنتاجها، فضلا عن الحاجة إلى إعادة توجيه بعض الاحتياطيات إلى إسرائيل بسبب الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة غربية، نقلاً عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة والأفراد العسكريين.
بدأ ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل.
وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم من قبل نظام كييف، كلفت أوكرانيا خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح، وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.