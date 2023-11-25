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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-غربي-يكشف-عن-مشكلة-يعجز-الغرب-عن-حلها-في-أوكرانيا-1083478143.html
إعلام يكشف عن مشكلة يعجز الغرب عن حلها في أوكرانيا
إعلام يكشف عن مشكلة يعجز الغرب عن حلها في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المساعدات العسكرية الغربية المقدمة لقوات كييف، ليس لها معنى بسبب الافتقار إلى القيادة العسكرية المختصة والمنسقة في أوكرانيا. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T18:01+0000
2023-11-25T18:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في مقال منشور في أحد تلك الوسائل: "بعبارة أخرى، هي (المساعدات الغربية) ليس لها معنى دون قيادة عسكرية، إذ لا يظهر على قوائم المساعدات العسكرية المسلمة لأوكرانيا والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ضباط أركان أكفاء لقيادة المعارك".وأضاف المقال أنه توجد مشكلة خطيرة أخرى للجيش الأوكراني تتمثل في نقص الذخيرة، التي يعتمد في توريدها بالكامل على أمريكا والاتحاد الأوروبي.وأوضحت صحيفة "فوربس"، أنه وبالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية العدد المطلوب من معدات كشف الألغام وخبراء المتفجرات المدربين تدريبًا جيدًا.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه "قد فشل". وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بداية الشهر الجاري، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه، ووفقًا "لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".
https://sputnikarabic.ae/20231125/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-عن-سلاح-روسي-يضع-قوات-كييف-في-مأزق-1083475462.html
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام يكشف عن مشكلة يعجز الغرب عن حلها في أوكرانيا

18:01 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 18:02 GMT 25.11.2023)
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Fotolia / aviavlad
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المساعدات العسكرية الغربية المقدمة لقوات كييف، ليس لها معنى بسبب الافتقار إلى القيادة العسكرية المختصة والمنسقة في أوكرانيا.
وجاء في مقال منشور في أحد تلك الوسائل: "بعبارة أخرى، هي (المساعدات الغربية) ليس لها معنى دون قيادة عسكرية، إذ لا يظهر على قوائم المساعدات العسكرية المسلمة لأوكرانيا والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ضباط أركان أكفاء لقيادة المعارك".
وأضاف المقال أنه توجد مشكلة خطيرة أخرى للجيش الأوكراني تتمثل في نقص الذخيرة، التي يعتمد في توريدها بالكامل على أمريكا والاتحاد الأوروبي.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
جنرال أوكراني سابق يكشف عن سلاح روسي يضع قوات كييف في "مأزق"
16:10 GMT
وأوضحت صحيفة "فوربس"، أنه وبالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية العدد المطلوب من معدات كشف الألغام وخبراء المتفجرات المدربين تدريبًا جيدًا.
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه "قد فشل".
وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بداية الشهر الجاري، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه، ووفقًا "لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".
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