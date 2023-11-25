https://sputnikarabic.ae/20231125/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-عن-سلاح-روسي-يضع-قوات-كييف-في-مأزق-1083475462.html

جنرال أوكراني سابق يكشف عن سلاح روسي يضع قوات كييف في "مأزق"

جنرال أوكراني سابق يكشف عن سلاح روسي يضع قوات كييف في "مأزق"

أفاد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن معدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الروسية، وضعت القوات الأوكرانية، في مأزق وشكلت ضغطًا... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T16:10+0000

2023-11-25T16:10+0000

2023-11-25T16:13+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال كريفونوس: "أنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بهم أصبحت الآن لا تصدق".وتابع: "هذا هو أحد العوامل التي تضع الكثير من الضغط على قدرة الجيش الأوكراني، للقيام بعمليات قتالية معينة".وأشار كريفونوس، إلى أنه بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية، يقوم الجيش الروسي بقطع الاتصال بين القوات المسلحة الأوكرانية وقيادتها، ما يمنعها من "تحقيق أي انتصارات".وأوضح كريفونوس، أنه وبفضل أنظمة الحرب الإلكترونية، زادت القوات الروسية عدد الطائرات القتالية دون طيار المستخدمة على خط المواجهة، وأن هذه الطائرات تنفذ ضربات دقيقة على المواقع الأوكرانية.وأثبتت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة، إذ تضطر الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بانتظام إلى التخلي عن مهامها القتالية والعودة إلى قواعدها بسبب فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، التي تقوم بإيقاف تشغيل الإلكترونيات الخاصة بها، حسبما صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".

https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-غربي-يكشف-سبب-عدم-قدرة-نظام-كييف-على-وقف-التقدم-الروسي--1083474763.html

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