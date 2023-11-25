https://sputnikarabic.ae/20231125/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-عن-سلاح-روسي-يضع-قوات-كييف-في-مأزق-1083475462.html
جنرال أوكراني سابق يكشف عن سلاح روسي يضع قوات كييف في "مأزق"
جنرال أوكراني سابق يكشف عن سلاح روسي يضع قوات كييف في "مأزق"
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن معدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الروسية، وضعت القوات الأوكرانية، في مأزق وشكلت ضغطًا... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T16:10+0000
2023-11-25T16:10+0000
2023-11-25T16:13+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كريفونوس: "أنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بهم أصبحت الآن لا تصدق".وتابع: "هذا هو أحد العوامل التي تضع الكثير من الضغط على قدرة الجيش الأوكراني، للقيام بعمليات قتالية معينة".وأشار كريفونوس، إلى أنه بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية، يقوم الجيش الروسي بقطع الاتصال بين القوات المسلحة الأوكرانية وقيادتها، ما يمنعها من "تحقيق أي انتصارات".وأوضح كريفونوس، أنه وبفضل أنظمة الحرب الإلكترونية، زادت القوات الروسية عدد الطائرات القتالية دون طيار المستخدمة على خط المواجهة، وأن هذه الطائرات تنفذ ضربات دقيقة على المواقع الأوكرانية.وأثبتت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة، إذ تضطر الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بانتظام إلى التخلي عن مهامها القتالية والعودة إلى قواعدها بسبب فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، التي تقوم بإيقاف تشغيل الإلكترونيات الخاصة بها، حسبما صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-غربي-يكشف-سبب-عدم-قدرة-نظام-كييف-على-وقف-التقدم-الروسي--1083474763.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
جنرال أوكراني سابق يكشف عن سلاح روسي يضع قوات كييف في "مأزق"
16:10 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 16:13 GMT 25.11.2023)
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن معدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الروسية، وضعت القوات الأوكرانية، في مأزق وشكلت ضغطًا كبيرًا عليهم.
وقال كريفونوس: "أنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بهم أصبحت الآن لا تصدق".
وتابع: "هذا هو أحد العوامل التي تضع الكثير من الضغط على قدرة الجيش الأوكراني، للقيام بعمليات قتالية معينة".
وأشار كريفونوس، إلى أنه بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية، يقوم الجيش الروسي بقطع الاتصال بين القوات المسلحة الأوكرانية وقيادتها، ما يمنعها من "تحقيق أي انتصارات".
وأوضح كريفونوس، أنه وبفضل أنظمة الحرب الإلكترونية، زادت القوات الروسية عدد الطائرات القتالية دون طيار المستخدمة على خط المواجهة، وأن هذه الطائرات تنفذ ضربات دقيقة على المواقع الأوكرانية.
ولاحظ الخبراء العسكريون الغربيون، مرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، لذلك، قال المستشارالسابق للبنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن أنطمة الحرب الإلكترونية الروسية، لديها قدرات هائلة لقمع إلكترونيات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأثبتت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة، إذ تضطر الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بانتظام إلى التخلي عن مهامها القتالية والعودة إلى قواعدها بسبب فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، التي تقوم بإيقاف تشغيل الإلكترونيات الخاصة بها، حسبما صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".