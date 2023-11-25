عربي
https://sputnikarabic.ae/20231125/الجيش-الصيني-يطرد-مدمرة-أمريكية-من-مياهه-الإقليمية--1083477536.html
الصين تطرد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية
الصين تطرد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية
أعلن الجيش الصيني عن طرد مدمرة أمريكية من طراز "يو إس إس هوبر" دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر "شيشا" في بحر الصين الجنوبي. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T16:48+0000
2023-11-25T17:38+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101937/08/1019370878_0:78:1640:1001_1920x0_80_0_0_f16846f41af8151e4d882c25ac78803a.jpg
وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية، نقلا عن القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني: "الجيش الصيني أخرج، اليوم السبت، المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة "يو إس إس هوبر" بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي".وأشار العقيد الصيني، إلى أن اختراق المياه الإقليمية الصينية يعد بمثابة "دليل قاطع" على رغبة واشنطن في "الهيمنة البحرية" و"عسكرة بحر الصين الجنوبي".وغالبًا ما يكون الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي، معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية عبره، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.وعلى الرغم من احتجاجات بكين على مرور السفن الحربية الأمريكية في البحر المذكور، إلا أن واشنطن أعلنت رسميًا أن سفنها سوف تبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231115/البنتاغون-طائرة-مسيرة-هاجمت-مدمرة-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1083180918.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101937/08/1019370878_100:0:1540:1080_1920x0_80_0_0_1c99c63fb57e231889de773a757d27d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين تطرد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية

16:48 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 17:38 GMT 25.11.2023)
© YouTube.comمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© YouTube.com
تابعنا عبر
أعلن الجيش الصيني عن طرد مدمرة أمريكية من طراز "يو إس إس هوبر" دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر "شيشا" في بحر الصين الجنوبي.
وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية، نقلا عن القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني: "الجيش الصيني أخرج، اليوم السبت، المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة "يو إس إس هوبر" بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي".

ونقلت القناة عن، تيان جونلي، الضابط الكبير في القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، قوله إن "الجيش الصيني نشر قواته البحرية والجوية لتعقب ومراقبة وتحذير السفينة".

مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
البنتاغون: طائرة مسيرة هاجمت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر
15 نوفمبر, 17:31 GMT
وأشار العقيد الصيني، إلى أن اختراق المياه الإقليمية الصينية يعد بمثابة "دليل قاطع" على رغبة واشنطن في "الهيمنة البحرية" و"عسكرة بحر الصين الجنوبي".
وغالبًا ما يكون الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي، معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية عبره، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.
وعلى الرغم من احتجاجات بكين على مرور السفن الحربية الأمريكية في البحر المذكور، إلا أن واشنطن أعلنت رسميًا أن سفنها سوف تبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMTЖурналисты снимают, как машины скорой помощи палестинского министерства здравоохранения пересекают переход Рафах на границе сектора Газа и Египта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار الهدوء وتبادل الأسرى في ثاني أيام الهدنة.. فيديو وصور12:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала