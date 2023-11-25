https://sputnikarabic.ae/20231125/الجيش-الصيني-يطرد-مدمرة-أمريكية-من-مياهه-الإقليمية--1083477536.html
الصين تطرد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية
الصين تطرد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية
أعلن الجيش الصيني عن طرد مدمرة أمريكية من طراز "يو إس إس هوبر" دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر "شيشا" في بحر الصين الجنوبي. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T16:48+0000
2023-11-25T16:48+0000
2023-11-25T17:38+0000
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وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية، نقلا عن القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني: "الجيش الصيني أخرج، اليوم السبت، المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة "يو إس إس هوبر" بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي".وأشار العقيد الصيني، إلى أن اختراق المياه الإقليمية الصينية يعد بمثابة "دليل قاطع" على رغبة واشنطن في "الهيمنة البحرية" و"عسكرة بحر الصين الجنوبي".وغالبًا ما يكون الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي، معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية عبره، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.وعلى الرغم من احتجاجات بكين على مرور السفن الحربية الأمريكية في البحر المذكور، إلا أن واشنطن أعلنت رسميًا أن سفنها سوف تبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231115/البنتاغون-طائرة-مسيرة-هاجمت-مدمرة-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1083180918.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تطرد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية
16:48 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 17:38 GMT 25.11.2023)
أعلن الجيش الصيني عن طرد مدمرة أمريكية من طراز "يو إس إس هوبر" دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر "شيشا" في بحر الصين الجنوبي.
وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية، نقلا عن القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني: "الجيش الصيني أخرج، اليوم السبت، المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة "يو إس إس هوبر" بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي".
ونقلت القناة عن، تيان جونلي، الضابط الكبير في القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، قوله إن "الجيش الصيني نشر قواته البحرية والجوية لتعقب ومراقبة وتحذير السفينة".
وأشار العقيد الصيني، إلى أن اختراق المياه الإقليمية الصينية يعد بمثابة "دليل قاطع" على رغبة واشنطن في "الهيمنة البحرية" و"عسكرة بحر الصين الجنوبي".
وغالبًا ما يكون الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي، معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية عبره، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.
وعلى الرغم من احتجاجات بكين على مرور السفن الحربية الأمريكية في البحر المذكور، إلا أن واشنطن أعلنت رسميًا أن سفنها سوف تبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.