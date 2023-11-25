https://sputnikarabic.ae/20231125/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-نحقق-مع-المفرج-عنهم-ولن-نكشف-ما-توصلنا-إليه-1083483302.html

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحقق مع المفرج عنهم ولن نكشف ما توصلنا إليه

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحقق مع المفرج عنهم ولن نكشف ما توصلنا إليه

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن هناك تقدم لافت في ملف إعادة "المختطفين" لدى حركة "حماس" بقطاع غزة، وذلك بعد تأخر إطلاق الدفعة الثانية في... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T21:22+0000

2023-11-25T21:22+0000

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وأضاف هاغاري في إحاطته المسائية التي يقدمها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "الجهود الليلة تتقدم، وسنبلغ العائلات (الإسرائيلية) والجمهور عندما تحدث الأمور، من الضروري التحلي بالصبر، هناك تقدم كبير".مع ذلك رأى المتحدث ياسم الجيش الإسرائيلي أن "الطريق طويل من أجل تتويج جهود إعادة المختطفين"، مضيفا "نعمل على إعادتهم بكل الوسائل"، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وأضاف هاغاري: "نجري تحقيقات مع من تم الإفراج عنهم أمس ولن نكشف عما توصلنا إلى معرفته".وقال إن إسرائيل "ملتزمة بالاتفاق ومصممة على تنفيذه مع الوسيطين قطر ومصر"، مهددا في الوقت ذاته بأنه إذا "لم يتم تطبيق الاتفاق فلن نبلغ حماس عن خطواتنا حيال ذلك".وتابع أن الجيش الإسرائيلي مستعد "لكي ينفذ الاتفاق كما ينبغي أن يحدث غدا أيضا"، ولاحقا قال هاغاري إنه إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق "سنعود للقتال".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أفادت وزارة الخارجية القطرية، أن الاتصالات مع مصر، نجحت في تذليل عقبات تسليم الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بعد تأخر في تنفيذها.وقال ماجد محمد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في بيان نشره على منصة "إكس": "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين".وأضاف الأنصاري: "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".وأوضح الأنصاري أنه "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، 33 من الأطفال و6 نساء، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 8 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب".وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية بيانه، بالقول: "نكرر تقديرنا لجهود شركائنا في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، للجهود المشتركة التي أزالت العقبات أمام تنفيذ بنود الاتفاق لهذا اليوم".وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلت عن مصادر مصرية لم تسمها إن "هناك ضمانات بعدم تحليق الطائرات الإسرائيلية بدون طيار في جنوب قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أرجع القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل إلى "خروقات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بنود الهدنة، بعضها حصل بالأمس وتكررت اليوم"، بحسب قوله.ومضى حمدان، موضحا: "الخروقات كانت حول إدخال الشاحنات، إضافة لإطلاق النار على فلسطينيين وارتقاء شهداء، وحاليًا هناك اتصالات لمعالجة الخروقات وإنهائها".فيما، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "الأسرى الفلسطينيين الذين يفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل وصلوا إلى سجن عوفر الإسرائيلي غربي رام الله وسط الضفة الغربية".وأضافت أن "الأسرى الفلسطينيين سيبقون في عهدة الجيش الإسرائيلي حتى تسليم الرهائن الإسرائيليين في جولة الإفراج الثانية من الصفقة".ويوم أمس الجمعة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، فيما أفرجت "حماس" عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، و10 تايلنديين وفلبيني واحد.

https://sputnikarabic.ae/20231125/قطر-الاتصالات-مع-مصر-نجحت-في-تذليل-عقبات-صفقة-التبادل-بعد-تأخر-في-تنفيذها-1083479678.html

https://sputnikarabic.ae/20231125/غالانت-يوجه-رسالة-تهديد-لـحماس-من-داخل-غزة-بعد-تأخر-إطلاق-سراح-الدفعة-الثانية-من-الأسرى-فيديو-1083478753.html

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