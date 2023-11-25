https://sputnikarabic.ae/20231125/باحث-جزائري-الاستسلام-للهدنة-اعتراف-ضمني-بالخسائر-الأولية-لإسرائيل--1083480095.html

باحث جزائري: الاستسلام للهدنة اعتراف ضمني بالخسائر الأولية لإسرائيل

باحث جزائري: الاستسلام للهدنة اعتراف ضمني بالخسائر الأولية لإسرائيل

صرح الباحث السياسي الجزائري، نبيل كحلوش، أن "إسرائيل ترفض إيقاف إطلاق النار لأن ذلك يعني استمرار المقاومة في إدارة قطاع غزة، وهو ما يتعارض مع هدفها من العملية... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الهدنة ليست نهاية للحرب لأن وقف إطلاق النار هو اتفاق مكتوب بين أطراف الصراع وهو الوحيد الذي قد يضمن نهاية للحرب، لكن الكيان لا يريد قبوله لأنه سيعني اعترافا بشرعية المقاومة وسيكون اتفاقا سياسيا معها، مما يعني ضمنيا أنها هي من ستستمر في إدارة القطاع، وهذا يتعاكس أساسا مع الهدف السياسي للكيان المتمثل في إزاحة السلطة السياسية للحركة، ولذلك فإن الهدنة كانت الاتفاق الأقل إلزاما والأكثر قربا من الطرفين معا".واستطرد كحلوش، قائلا: "نظرًا للأهداف الاستراتيجية للكيان فإن الاستسلام للهدنة هو اعتراف ضمني بالخسارة الأولية، حيث أنه اضطر للتفاوض حول الأسرى بدلا من تحريرهم، واضطر للتباحث مع الحركة بواسطة الوسطاء بدلا من تدميرها، واضطر لإيقاف عملياته العسكرية وتحجيم بعضها بدلا من مواصلتها، فكل ذلك يؤكد عدم مقدرته عن تحمل الضغوط الداخلية والخارجية من جهة، وعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته العسكرية بسبب قوة المعركة على الأرض من جهة أخرى".وتابع كحلوش، بالقول: "فضلا على أنه رضخ لمعادلة 1 مقابل 3، أي أنه سيحرر 3 محتجزين من سجونه مقابل محتجز واحد فقط لدى الحركة، وهذا يشير للموقف التفاوضي القوي لدى المقاومة".ومضى كحلوش، بقوله: "انطلاقا من النقاط الثلاث السابقة يمكن استنتاج أن الكيان قد خالف أهداف الحرب التي حددها لنفسه، وبهذا فهو يضرب ثقة القيادة السياسية والعسكرية بعضها ببعض، كما قد تعزز موقف المقاومة بورقة المحتجزين مما يعني انتقالها لمرحلة ثانية من الحرب وهي المعارك السياسية، إضافة إلى أن الهدنة ستضعف من الصورة الإعلامية للكيان بعد انتشار الصور النهائية للدمار الواسع الذي لحق بالقطاع وحجم المأساة الإنسانية فيه".

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