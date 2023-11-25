https://sputnikarabic.ae/20231125/باحث-جزائري-الاستسلام-للهدنة-اعتراف-ضمني-بالخسائر-الأولية-لإسرائيل--1083480095.html
باحث جزائري: الاستسلام للهدنة اعتراف ضمني بالخسائر الأولية لإسرائيل
باحث جزائري: الاستسلام للهدنة اعتراف ضمني بالخسائر الأولية لإسرائيل
صرح الباحث السياسي الجزائري، نبيل كحلوش، أن "إسرائيل ترفض إيقاف إطلاق النار لأن ذلك يعني استمرار المقاومة في إدارة قطاع غزة، وهو ما يتعارض مع هدفها من العملية... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الهدنة ليست نهاية للحرب لأن وقف إطلاق النار هو اتفاق مكتوب بين أطراف الصراع وهو الوحيد الذي قد يضمن نهاية للحرب، لكن الكيان لا يريد قبوله لأنه سيعني اعترافا بشرعية المقاومة وسيكون اتفاقا سياسيا معها، مما يعني ضمنيا أنها هي من ستستمر في إدارة القطاع، وهذا يتعاكس أساسا مع الهدف السياسي للكيان المتمثل في إزاحة السلطة السياسية للحركة، ولذلك فإن الهدنة كانت الاتفاق الأقل إلزاما والأكثر قربا من الطرفين معا".واستطرد كحلوش، قائلا: "نظرًا للأهداف الاستراتيجية للكيان فإن الاستسلام للهدنة هو اعتراف ضمني بالخسارة الأولية، حيث أنه اضطر للتفاوض حول الأسرى بدلا من تحريرهم، واضطر للتباحث مع الحركة بواسطة الوسطاء بدلا من تدميرها، واضطر لإيقاف عملياته العسكرية وتحجيم بعضها بدلا من مواصلتها، فكل ذلك يؤكد عدم مقدرته عن تحمل الضغوط الداخلية والخارجية من جهة، وعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته العسكرية بسبب قوة المعركة على الأرض من جهة أخرى".وتابع كحلوش، بالقول: "فضلا على أنه رضخ لمعادلة 1 مقابل 3، أي أنه سيحرر 3 محتجزين من سجونه مقابل محتجز واحد فقط لدى الحركة، وهذا يشير للموقف التفاوضي القوي لدى المقاومة".ومضى كحلوش، بقوله: "انطلاقا من النقاط الثلاث السابقة يمكن استنتاج أن الكيان قد خالف أهداف الحرب التي حددها لنفسه، وبهذا فهو يضرب ثقة القيادة السياسية والعسكرية بعضها ببعض، كما قد تعزز موقف المقاومة بورقة المحتجزين مما يعني انتقالها لمرحلة ثانية من الحرب وهي المعارك السياسية، إضافة إلى أن الهدنة ستضعف من الصورة الإعلامية للكيان بعد انتشار الصور النهائية للدمار الواسع الذي لحق بالقطاع وحجم المأساة الإنسانية فيه".
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سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
باحث جزائري: الاستسلام للهدنة اعتراف ضمني بالخسائر الأولية لإسرائيل
20:12 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 20:14 GMT 25.11.2023)
حصري
صرح الباحث السياسي الجزائري، نبيل كحلوش، أن "إسرائيل ترفض إيقاف إطلاق النار لأن ذلك يعني استمرار المقاومة في إدارة قطاع غزة، وهو ما يتعارض مع هدفها من العملية البرية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الهدنة ليست نهاية للحرب لأن وقف إطلاق النار هو اتفاق مكتوب بين أطراف الصراع وهو الوحيد الذي قد يضمن نهاية للحرب، لكن الكيان لا يريد قبوله لأنه سيعني اعترافا بشرعية المقاومة وسيكون اتفاقا سياسيا معها، مما يعني ضمنيا أنها هي من ستستمر في إدارة القطاع، وهذا يتعاكس أساسا مع الهدف السياسي للكيان المتمثل في إزاحة السلطة السياسية للحركة، ولذلك فإن الهدنة كانت الاتفاق الأقل إلزاما والأكثر قربا من الطرفين معا".
وتابع: "هنا بالذات كان لمصر دور ذكي في ذلك، حيث أنها وضعت الكيان الصهيوني في حرج حينما تركت أمر الوساطة لقطر ولأمريكا وأظهرت أنها تكتفي فقط بالإشراف على تنظيم المساعدات الإنسانية، ففي هذه الحالة لم تجد قيادة الكيان أي استجابة مصرية لتعقيد الوضع كما كانت تتصور، وأظهرت مصر حينها أن فرض هذه الهدنة سيكون بأيدي الأمريكيين أنفسهم الذين سيضغطون على حليفهم الإسرائيلي بسبب مواطنيهم المحتجزين في غزة".
واستطرد كحلوش، قائلا: "نظرًا للأهداف الاستراتيجية للكيان فإن الاستسلام للهدنة هو اعتراف ضمني بالخسارة الأولية، حيث أنه اضطر للتفاوض حول الأسرى بدلا من تحريرهم، واضطر للتباحث مع الحركة بواسطة الوسطاء بدلا من تدميرها، واضطر لإيقاف عملياته العسكرية وتحجيم بعضها بدلا من مواصلتها، فكل ذلك يؤكد عدم مقدرته عن تحمل الضغوط الداخلية والخارجية من جهة، وعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته العسكرية بسبب قوة المعركة على الأرض من جهة أخرى".
وتابع كحلوش، بالقول: "فضلا على أنه رضخ لمعادلة 1 مقابل 3، أي أنه سيحرر 3 محتجزين من سجونه مقابل محتجز واحد فقط لدى الحركة، وهذا يشير للموقف التفاوضي القوي لدى المقاومة".
وأضاف: "تمكنت الحركة بذكاء كبير من إدانة الكيان بطريقة مبطنة، حيث أن قبوله بتحرير النساء والأطفال سيعني منطقيا أنه قد خالف القوانين الدولية وحقوق الإنسان باعتقالهم من الأساس، وإلا فما الذي يفعله الأطفال في سجونه أصلا؟ وبذلك يكون قد كشف ورقة تدينه تلقائيا بعدما كان ينكر ذلك ويزعم أنه الجيش الأكثر أخلاقيةً في المنطقة، وبهذا تكون المقاومة قد جعلته يدين نفسه بنفسه ويخرج وجها لوجه أمام العالم بكونه جيشا متطرفا ويمارس الأساليب نفسها التي يتهم بها غيره".
ومضى كحلوش، بقوله: "انطلاقا من النقاط الثلاث السابقة يمكن استنتاج أن الكيان قد خالف أهداف الحرب التي حددها لنفسه، وبهذا فهو يضرب ثقة القيادة السياسية والعسكرية بعضها ببعض، كما قد تعزز موقف المقاومة بورقة المحتجزين مما يعني انتقالها لمرحلة ثانية من الحرب وهي المعارك السياسية، إضافة إلى أن الهدنة ستضعف من الصورة الإعلامية للكيان بعد انتشار الصور النهائية للدمار الواسع الذي لحق بالقطاع وحجم المأساة الإنسانية فيه".