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https://sputnikarabic.ae/20231125/تركيا-تكشف-عن-زيادة-استخدام-العملات-الوطنية-في-التجارة-المتبادلة-مع-روسيا-1083479845.html
تركيا تكشف عن زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة مع روسيا
تركيا تكشف عن زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة مع روسيا
كشف وزير التجارة التركي، عمر بولات، اليوم السبت، عن زيادة استخدام عملتي الروبل والليرة التركية في التجارة الثنائية. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T19:44+0000
2023-11-25T19:44+0000
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وقال بولات، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ونائب الرئيس التركي، جودت يلماز، في الاجتماع الـ18 للجنة الحكومية الروسية - التركية للتعاون التجاري والاقتصادي: "استخدام الليرة التركية والروبل في التجارة الثنائية آخذ في الازدياد، فقد زادت الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية بنسبة 400% تقريبًا، وزادت الواردات التركية من روسيا بالليرة بنسبة 150% تقريبًا، وبالروبل بنسبة 260%".وأشار بولات إلى أن حجم التجارة بين روسيا وتركيا بلغ، العام الماضي، رقما قياسيا قدره 68 مليار دولار، وقد يصل، في العام الحالي، من الناحية النقدية إلى 11 مليار دولار صادرات من تركيا، و46 مليار دولار صادرات من روسيا، وحدد أن إجماليها نحو 56 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20231124/بدء-حملة-ضخمة-لمقاطعة-المنتجات-الإسرائيلية-في-تركيا-1083432111.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا تكشف عن زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة مع روسيا

19:44 GMT 25.11.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورروبل
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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كشف وزير التجارة التركي، عمر بولات، اليوم السبت، عن زيادة استخدام عملتي الروبل والليرة التركية في التجارة الثنائية.
وقال بولات، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ونائب الرئيس التركي، جودت يلماز، في الاجتماع الـ18 للجنة الحكومية الروسية - التركية للتعاون التجاري والاقتصادي: "استخدام الليرة التركية والروبل في التجارة الثنائية آخذ في الازدياد، فقد زادت الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية بنسبة 400% تقريبًا، وزادت الواردات التركية من روسيا بالليرة بنسبة 150% تقريبًا، وبالروبل بنسبة 260%".

وتابع بولات، قائلا: "هذا العام، انخفض حجم التجارة في قطاع الطاقة بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار منتجات الطاقة والسلع في جميع أنحاء العالم".

علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
بدء حملة ضخمة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في تركيا
أمس, 07:49 GMT
وأشار بولات إلى أن حجم التجارة بين روسيا وتركيا بلغ، العام الماضي، رقما قياسيا قدره 68 مليار دولار، وقد يصل، في العام الحالي، من الناحية النقدية إلى 11 مليار دولار صادرات من تركيا، و46 مليار دولار صادرات من روسيا، وحدد أن إجماليها نحو 56 مليار دولار.
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