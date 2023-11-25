https://sputnikarabic.ae/20231125/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-وصول-الدفعة-الثانية-من-المحتجزين-من-غزة-إلى-إسرائيل-فيديو-وصور-1083484251.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.. فيديو وصور
أعلن الجيش الإسرائيلي، وصول الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل، وعددهم 13 إسرائيليًا، إضافة إلى 4 تايلانديين. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T23:59+0000
2023-11-25T23:59+0000
2023-11-26T00:05+0000
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
تحرير رهائن
إسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
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حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, تحرير رهائن, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, تحرير رهائن, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.. فيديو وصور
23:59 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 00:05 GMT 26.11.2023)
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، وصول الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل، وعددهم 13 إسرائيليًا، إضافة إلى 4 تايلانديين.
موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان، أن قوة تابعة له ترافق حاليا الأسرى
بعد دخولهم إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم في طريقهم إلى المستشفيات ليخضعوا للكشف الطبي .
وأفرجت حركة حماس - في وقت سابق اليوم - عن الدفعة الثانية من الإسرائيليين، ومن المقرر أن يتبع ذلك إفراج إسرائيل عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من الأطفال والنساء.