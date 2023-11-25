عربي
https://sputnikarabic.ae/20231125/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-وصول-الدفعة-الثانية-من-المحتجزين-من-غزة-إلى-إسرائيل-فيديو-وصور-1083484251.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.. فيديو وصور
أعلن الجيش الإسرائيلي، وصول الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل، وعددهم 13 إسرائيليًا، إضافة إلى 4 تايلانديين. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T23:59+0000
2023-11-26T00:05+0000
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
تحرير رهائن
إسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/18/1083459198_0:32:3070:1759_1920x0_80_0_0_5deeeb0b98fc6cc615aea86c2c267d63.jpg
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/18/1083459198_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fa948f9d8eb237937f0def4f91889613.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, تحرير رهائن, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, تحرير رهائن, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
إسرائيليون ينظرون إلى طائرة هليكوبتر إسرائيلية تحمل رهائن محررين تستعد للهبوط في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب في 24 نوفمبر، 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.. فيديو وصور

23:59 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 00:05 GMT 26.11.2023)
تابعنا عبر
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، وصول الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل، وعددهم 13 إسرائيليًا، إضافة إلى 4 تايلانديين.
موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان، أن قوة تابعة له ترافق حاليا الأسرى بعد دخولهم إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم في طريقهم إلى المستشفيات ليخضعوا للكشف الطبي .
وأفرجت حركة حماس - في وقت سابق اليوم - عن الدفعة الثانية من الإسرائيليين، ومن المقرر أن يتبع ذلك إفراج إسرائيل عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من الأطفال والنساء.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
00:04 GMT 26.11.2023
00:03 GMT 26.11.2023
00:03 GMT 26.11.2023
الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص: نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة
🔴 هناك الكثير من الجرحى داخل سجون الاحتلال.. يجب العمل على تحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال
🔴 فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن للكثير من الأمور ولممارسات لا توصف في سجون الاحتلال
🔴 تعرضنا للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال
00:02 GMT 26.11.2023
00:02 GMT 26.11.2023
00:02 GMT 26.11.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
محلل تركي لـ "سبوتنيك": التحركات الجماهيرية غيرت المواقف الأوروبية تجاه دعم إسرائيل في غزة
أمس, 23:24 GMT
00:01 GMT 26.11.2023
00:01 GMT 26.11.2023
إسرائيليون ينظرون إلى طائرة هليكوبتر إسرائيلية تحمل رهائن محررين تستعد للهبوط في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب في 24 نوفمبر، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
كتائب القسام: تسليم 13 إسرائيليا و7 من جنسيات أخرى من المحتجزين للصليب الأحمر
أمس, 21:51 GMT
00:01 GMT 26.11.2023
00:00 GMT 26.11.2023
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل أربعة وإصابة مثلهم جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين.
00:00 GMT 26.11.2023
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
خبير مغربي: اللوبيات المساندة لإسرائيل أثرت في المواقف الأوروبية
أمس, 23:05 GMT
00:00 GMT 26.11.2023
إعلام فلسطيني: اشتباك مسلح مستمر مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة صوريف شمال الخليل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала